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5G、AI、電動車加持 2021年整體向好

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

2020年拜疫情所賜，科技股成為最火紅產業，2020年聚焦在科技股的基金商品，無論主動式基金或ETF，績效均名列前茅，即便是採取多重資產布局的相關產品，也是以AI概念基金績效大幅領先。富邦投信投資策略師徐翊達表示，看好半導體產業2021年整體向好，結合人們生活模式的改變，遠距辦公帶來的電子產品需求上升，加上5G、高效能運算、AI、物聯網等新興應用的普及，將有利於相關產業發展，採取定期定額方式布局AI概念的多重資產型基金，是兼顧風險與報酬的投資方式。

由於人工智能可幫助運營商的5G網絡投資回報，發揮最大化的關鍵作用，且人工智能將為移動通訊領域提供以主動管理部署和維護新5G網絡的成本，同時幫助客戶創建更個性化的方法。到2024年，5G預計將覆蓋全球40%以上的人口，預計移動數據總流量將較現在增加5倍。隨著5G的到來，服務提供商正在對其網路，包括AI及5G進行大量投資。

基於人工智能的發展性，徐翊達持續看好半導體及資訊分析應用等相關產業前景。市場看好仍有多項有利半導體產業需求持續加溫的動能，包括今年的5G相關商機，預期明年全球的5G滲透率進一步攀升，可望由2020年19%翻倍至2021年40%，高速運算需求持續暢旺。在5G、電動車、AI及高速運算等各種應用的推波助瀾下，市場看好2021年全球半導體市場將成長挑戰雙位數，延續強勁的態勢，持續向好，價格由客戶主導轉為賣方主導。

展望未來，股市看法，去年12/20美國國會兩黨已就9000億美元紓困法案完成協商，該方案將為美國民眾發放600美元的現金支票，及提供為期11週的每週300美元失業補助金，以及延長中小型企業的薪資保障計畫，為醫院、學校和疫苗提供急需資金。紓困方案釋出，徐翊達認為有利支撐美股，目前美股仍在高點整理，加上金融市場流動性充足，有利市場風險偏好氣氛延續。

台股方面，基於上述美股偏向樂觀，預期新台幣相對強勢下，資金面上仍較有利，再配合半導體及5G等產業趨勢續行，均提供台股下檔支撐，中長期展望仍屬正面，徐翊達建議，逢低可承接布局。

5G 半導體

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