命中率7成！台積電面試「十考題」大公開 攻略神山必看

受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟受到衝擊，不過台灣的電子和半導體產業仍穩定發展，被譽為「護國神山」的台積電更是不少人夢寐以求的工作。而面試平台「面試趣」近日整理出2020年台積電面試最常問的10個問題，提供給有興趣的人參考。

根據面試趣官網指出，他們從2020年台積電的1300筆面試心得中，整理出大家分享的「面試最常問的10個問題」，且不管是應徵廠務工程師、設備工程師、製程工程師等等，這些問題基本上「一定會被問到7個」。

10個問題包括：

1、為什麼想來台積電工作？

2、有認識的人在台積電工作嗎？

3、你對半導體了解有多少？你對這個職務了解有多少？

4、想換工作的原因為何？

5、面對挫折的應對方式？舉例分享。

6、你工作中如何得到成就感？

7、請介紹你的論文題目，為什麼想做這個題目。

8、分享自身的技術、專業或個性的優勢及需加強的部份？

9、你會因為什麼原因離開台積電？

10、可否接受加班、輪班或是外派？

面試趣指出，台積電的人才招募應徵系統，會將所有應徵者的履歷提供給所有的主管，因此建議履歷中要把自己的專業寫清楚完整。除此之外，還有許多前輩指出，台積電非常重視學歷，面試時甚至會直接問大學成績與研究所專題，若能在履歷上呈現，也許能讓自己脫穎而出。

另一方面，除了讓單位主管滿意，讓人資點頭也相當重要。而面試趣也分析一定要注意的5點人資面試須知。

5須知包括：

1.人資面試可能會透過電話面試。

2.可以打電話給人資部門確認你要去面試的單位，因為可能有多個單位要面試你。

3.人資面試重點通常著重在「溝通與合作能力」。

4.人資會很詳細了解你的個人狀況（如現在的薪水）。

5.人資比較會針對個人特質來提問。