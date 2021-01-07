快訊

台南YMCA泳池18人送醫 疑天然瓦斯燃燒不完全造成中毒

當張忠謀鄰居要多少租金？北市實價租金最貴住宅排行榜出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

命中率7成！台積電面試「十考題」大公開 攻略神山必看

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟受到衝擊，不過台灣的電子和半導體產業仍穩定發展，被譽為「護國神山」的台積電更是不少人夢寐以求的工作。而面試平台「面試趣」近日整理出2020年台積電面試最常問的10個問題，提供給有興趣的人參考。

根據面試趣官網指出，他們從2020年台積電的1300筆面試心得中，整理出大家分享的「面試最常問的10個問題」，且不管是應徵廠務工程師、設備工程師、製程工程師等等，這些問題基本上「一定會被問到7個」。

10個問題包括：

1、為什麼想來台積電工作？

2、有認識的人在台積電工作嗎？

3、你對半導體了解有多少？你對這個職務了解有多少？

4、想換工作的原因為何？

5、面對挫折的應對方式？舉例分享。

6、你工作中如何得到成就感？

7、請介紹你的論文題目，為什麼想做這個題目。

8、分享自身的技術、專業或個性的優勢及需加強的部份？

9、你會因為什麼原因離開台積電？

10、可否接受加班、輪班或是外派？

面試趣指出，台積電的人才招募應徵系統，會將所有應徵者的履歷提供給所有的主管，因此建議履歷中要把自己的專業寫清楚完整。除此之外，還有許多前輩指出，台積電非常重視學歷，面試時甚至會直接問大學成績與研究所專題，若能在履歷上呈現，也許能讓自己脫穎而出。

另一方面，除了讓單位主管滿意，讓人資點頭也相當重要。而面試趣也分析一定要注意的5點人資面試須知。

5須知包括：

1.人資面試可能會透過電話面試。

2.可以打電話給人資部門確認你要去面試的單位，因為可能有多個單位要面試你。

3.人資面試重點通常著重在「溝通與合作能力」。

4.人資會很詳細了解你的個人狀況（如現在的薪水）。

5.人資比較會針對個人特質來提問。

面試 台積電 半導體

延伸閱讀

財產All in台積電！工程師擁15張股票「猶豫是否脫手」 網戰翻

男錄取台積電分享面試過程 「職位曝光」網卻反酸

職場潛規則？新鮮人「狂工作」惹怒老鳥 網吵爆：做事還做人

面試為何超愛問離職原因？ 網揭「一關鍵」：誤犯就掰掰

相關新聞

命中率7成！台積電面試「十考題」大公開 攻略神山必看

受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟受到衝擊，不過台灣的電子和半導體產業仍穩定發展，被譽為「護國神山」的台積電更是不少人夢寐以求的工作。而面試平台「面試趣」近日整理出2020年台積電面試最常問的10個問題，提供給有興趣的人參考。

燦坤會員特典5天目標10億、年增逾三成 蘋果商品是主力

燦坤（2430）Awesome春季會員特典1月8日至1月12日開跑，五天目標10億年增三成以上， 蘋果商品是主力之一。

旭東攜手童綜合醫院、輔大 搶智慧醫檢商機

旭東機械（4537）今（7）日宣布與童綜合醫院及輔仁大學聯手開發，雲端醫檢管理平台、子宮頸抹片數位病理技術以及致病微生物...

工研院攜手AMR業者 成立自主移動機器人聯盟

工廠搬運與物流運載好隊友—自主移動機器人（Autonomous Mobile Robot, AMR），可將原需大量人力的...

超微宣布 蘇姿丰將於CES 2021發表主題演講

超微(AMD)於今(7)日宣布，該公司總裁暨執行長蘇姿丰將於台灣時間13日00:00，發表CES 2021主題演講。

郭董健康事業再跨步 永悅健康成台灣最大數位健康平台

由鴻海（2317）創辦人郭台銘投資的永悅健康（以下簡稱H2U永悅健康）今（7）日宣布與筆記網路股份有限公司（以下簡稱筆記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。