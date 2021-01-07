微軟聯手宏碁、華碩等品牌夥伴 啟動創新教師培訓計畫

疫情加速企業數位轉型，同時也增強全球學校教育轉型的動能，「微軟創新教育家計畫 ( Microsoft Innovative Educator Trainer Program , MIE ) 」為全球具有前瞻性的教師規劃國際平台已行之有年，台灣微軟延續計畫宗旨，更深入地與在地教師對話與串接資源，啟動第一期「微軟創新教師培訓家計畫(MIE Trainer Program)」，獲得台灣微軟OEM夥伴的支持，包含宏碁（2353）、華碩（2357）、HP台灣惠普資訊科技及聯想（Lenovo）等電腦製造商品牌，共同推動將微軟全球教育資源融入108課綱八大領域和 Microsoft 365 、 Minecraft 教育版、 Flipgrid 等Microsoft教室工具，在全球驟變中為台灣教師增強韌性、提升超前部署的應變力。

即日起至2021年1月17日止，鼓勵全台灣不限學科之國小、國中及高中職教師免費報名，將於2021年2月初由微軟與多位評審遴選出15位經認證的「微軟創新教師培訓家」，在未來一年計畫培訓至少1,500位創新教師或教育工作者，透過教師間的教案分享形成教育界的新式交流語言。

根據近期Global Information發表「全球數位教育市場研究報告」顯示，數位教育市場的規模預計將從2020年的84億美元增長到2025年的332億美元。為因應數位教育市場的轉變，「微軟創新教師培訓家計畫」以培訓教師與教育工作者為目標，讓教師更深入了解微軟以學生學習為中心所打造的國際級技術及資源，除了將其實際應用於108課綱外，也讓教師更能了解國外的教育趨勢。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國表示，微軟創新教師培訓家計畫正緊鑼密鼓的邀集全台各領域的數位創新教師參與，這次微軟榮幸能結合台灣微軟OEM夥伴及教育界專家的力量，共同推動教師將數位教育工具實際應用於教學場域，並落實教育部所頒佈108課綱，期待可以看見更多創新教案的誕生，並將其推廣至全台K12教育環境中，透過培訓家的推廣力，成為驅動台灣教育轉型的一股泉源。

第一期微軟創新教師培訓家計畫獲得台灣微軟OEM夥伴的支持，包含宏碁、華碩、HP台灣惠普資訊科技及Lenovo等電腦製造商品牌將提供獲證教師軟、硬體教學載具和資源，提供微軟創新教師培訓家未來一年開設培訓課程與推廣教學時使用。