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TrendForce：估2025年光達市場規模達29億美元

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

TrendForce旗下光電研究處表示，光達（LiDAR）應用市場定義包含先進駕駛輔助系統（ADAS）、產業、運輸與智慧城市，針對上述領域預估2020年整體光達市場規模為6.82億美元，至2025年將成長至29.32億美元，年複合成長率為34%。

TrendForce指出，從車用光達來看（先進駕駛輔助系統與自動駕駛），儘管2020年全球汽車產業受疫情衝擊，然汽車大廠持續推出新能源車款，在高階傳統車與新能源車搭配ADAS系統，其中光達是等級4~5自動駕駛汽車的必備感測器，車廠透過搭載光達藉以累積資料庫與提升精準度。

除此之外，車用光達也應用於無人巴士（Autonomous Bus）、無人駕駛計程車（Robo-Taxi）與貨車，預期車用光達產值將於2025年達到24.34億美元。目前全球主要相關廠商包含Velodyne、Valeo、Quanergy Systems, Inc.、ibeo、Continental、LeddarTech、INNOVIZ、HESAI 禾賽、LeiShen 鐳神智能、Luminar等；光達雷射主要廠商為 OSRAM、Laser Components、Excelitas 與 Hamamatsu。

從物流運輸面來看，隨著電子商務蓬勃發展，電商與快遞公司為降低最後一哩的運送成本與提升效率，選擇透過無人送貨機、自行車快遞員、自動駕駛貨車等工具，具備自動導航和自主決策功能的配送機器人需求逐步增加，目前主要推動的電商公司為Alibaba、Amazon、FedEx、京東等。

從產業自動化來看，工業自動化市場發展同樣因疫情導致發展不如預期，多數廠商考慮到預算而遞延原先發展計畫。然仍有部分廠商考量到未來人力短缺問題，反而加大力度。歷經2020 年的發展遞延，預期歐美市場將有望在2021年第三季開始大幅拉升工業自動化需求。

整體而言，TrendForce預估至2025年產業與物流運輸的光達市場產值可達4.69億美元，目前全球主要產業與運輸的光達廠商包含SICK、Hokuyo、OMRON、Velodyne等。

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