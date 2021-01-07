郭董健康事業再跨步 永悅健康成台灣最大數位健康平台

由鴻海（2317）創辦人郭台銘投資的永悅健康（以下簡稱H2U永悅健康）今（7）日宣布與筆記網路股份有限公司（以下簡稱筆記網路）於2020年底已完成企業併購程序，此次併購《筆記網路》後，《H2U永悅健康》躍升成為台灣最大的數位健康服務平台，會員總數佔全台灣青壯人口30%，換算20歲到65歲的人口中，每三位就有一位是H2U永悅健康集團所服務的會員。

值得注意的是，《H2U永悅健康》將以「台灣最大的數位健康平台」為核心，用數據分析的引擎為會員提供個人化高效的健康方案；目標以成為台灣「數位健康的獨角獸」向資本市場展示實力，預計兩年後IPO上市。

「精準健康、數位醫療」是當前國家生技產業發展的大趨勢，《H2U永悅健康》實踐郭台銘創辦人發展精準健康、數位醫療之雄心，以健康專家團隊搭配互聯網科技，提供全齡族群最完整的數位健康解決方案。

《H2U永悅健康》執行長陳俊嘉表示，國內外的醫藥大廠多半是從醫院端的需求來發展產品與服務，永悅秉持數位健康為核心發展理念，反而能從人群、家庭的健康需求出發，成為鏈結亞健康到醫療場域的重要橋樑。

《筆記網路》旗下的《運動筆記》為台灣最大運動社群平台，《健行筆記》為台灣最大戶外主題網站；《筆記實業》則為台灣馬拉松賽事舉辦的先驅，擁有強大賽事管理平台技術與賽事活動服務能量。《H2U永悅健康》旗下原有的「伊克希曼健檢平台」已佔60%健檢資訊平台市場、年服務120萬人次，另有300萬粉絲社群與全台流量第一的健康媒體《早安健康》。