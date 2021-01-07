三星：今年將推多款Micro LED電視新品

韓國三星電子在CES 2021展前，於今（7）日凌晨首次以線上形式舉行First Look線上記者會，搶先發表2021年Neo QLED、MICRO LED與設計生活系列電視新品。三星表示，全新Micro LED系列將提供110吋與99吋二個型號，今年底前預計再推出更多小尺寸的機種選擇。

三星指出，Micro LED技術在2021年正式進入居家生活空間，三星首創將傳統電視規格與Micro LED技術結合，率先發布110吋與99吋二個超大螢幕型號，並預計於今年陸續推出相關機種。此外，因應MICRO LED系列超大螢幕的優勢，三星提供創新智慧電視功能，使用者可利用4Vue功能於單一螢幕上同時觀看最多4種影音內容。

三星表示，Micro LED顯示器和傳統顯示螢幕的不同之處，在於微米等級的LED光源，MICRO LED顯示器不需搭配背光和濾光片，便具有自體發光的特性，透過2,400萬顆單獨控制的LED，呈現逼真色彩與精準亮度；再加上螢幕占比逾99%的無邊框設計（Monolith Design），進一步優化使用者的觀看體驗。

三星今年也將推出搭載全新顯示技術Neo QLED的8K與4K旗艦級QLED量子電視，透過量子矩陣技術及Neo量子尖端智慧處理器，精準控制Quantum Mini LED光源，近一步提升QLED技術。

三星表示，自家設計的Quantum Mini LED，大小是傳統LED的1/40，捨棄透鏡散光與封裝的形式，採用超薄微形層結構，能配置更多LED晶粒。量子矩陣技術可精細控制緊密排列的LED晶粒，將影像真實呈現給觀眾，並同時避免光暈產生。Neo QLED技術將亮度提升至12-bit（4096階），使暗區更暗、亮區更亮，實現更逼真沉浸式HDR觀賞體驗。

三星專利的Neo量子尖端智慧處理器，搭載高達16種神經網路模型、進階影像升頻技術，以AI影像升頻技術和深度學習技術進行訓練，因此可將任何輸入的影像升頻至4K和8K的畫質輸出。