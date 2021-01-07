訊連旗下玩美移動 獲高盛領投5000萬美元融資

軟體大廠訊連（5203）轉投資公司玩美移動今（7）日宣布，完成由投資銀行高盛（Goldman Sachs）領投的C輪5,000萬美元融資。玩美移動表示，新獲投資基金將用於持續研發公司橫跨多平台與應用領域的AI SaaS，並拓展全球市場占有率與組織布局策略。

玩美移動成立約五年，致力於發展AI與AR美妝科技，運用AI臉部特徵辨識技術，讓消費者可以輕鬆體驗不同美妝產品、虛擬試妝、快速肌膚檢測、獲得個人化美妝保養產品建議等服務。玩美移動幾乎100%的客戶都在海外，是台灣相當少見的國際軟體公司。在B2B部分，玩美移動與全球超過300家美妝品牌合作，橫跨彩妝、保養、粉底、髮色等類別；B2C的「玩美」系列 App，則已在全球累計超過9億次下載量。

回顧玩美移動過去募資情況，在2017年，玩美移動獲得A輪募資2,500萬美元，由創世夥伴資本領投，另有元大亞洲投資、美國Extol Capital及訊連科技共同投資；2019年，獲得阿里巴巴投資，並建立策略合作夥伴關係，將AR技術導入天貓、淘寶等電商平台，但未公布投資細節。

玩美移動創辦人暨執行長張華禎指出，新獲的C輪融資會用於全球業務拓展與AI科技研發，涵蓋範圍包含電子商務、實體零售、社群媒體、品牌官網或網頁及手機App等平台，提供360度全方位的最佳美妝科技解決方案。

高盛直接投資部董事總經理馮新懿表示，透過人工智慧、深度學習和AR技術，將科技整合到美妝產業中，將創造重要的競爭優勢，包括拓展線上銷售、增強個人化服務體驗等，加深品牌與消費者之間的互動，「在執行長張華禎的領導下，玩美移動致力於研發創新，為整個美妝行業注入創新動能。我們很高興且歡迎玩美移動加入高盛巾幗啟航創投基金（Launch With GS），持續多元化地支持全球新創企業。」

高盛巾幗啟航創投基金是高盛一項5億美金的投資策略性計劃， 藉由大數據洞察力，證明多元化團隊可帶來更亮眼的成果。經過高盛此次投資，玩美移動成為該基金成員之一，這項計畫幫助超過10,000個跨越種族、文化及性別的多元化企業建立溝通網路。