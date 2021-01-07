筆電出貨熱 雙A忙翻天

宅經濟熱潮延燒，今年全球筆電出貨量有望連續兩年成長，總量上看2億1,700萬台，挑戰歷史新高。華碩、宏碁繼去年是豐收的一年之後，隨著市場需求持續強勁，「台灣雙A」訂單滿手，能見度直達第2季，近期忙翻天，今年營運可望再衝高。

華碩更是「三喜臨門」，不僅筆電出貨可望續強，旗下主機板、顯示卡產品近期也因為市場供不應求，調漲美國市場售價。華碩美國官方商城及通路零售商管道，包含主機板及顯示卡皆調整為新售價，整體漲價幅度高達兩成，未來調漲產品的項目還有可能增加。

華碩是最大主機板廠，也是全球前三大顯示卡廠，兩大產品線大漲價，搭配筆電出貨旺，可望展現強大成長動能。目前華碩海外市場僅美國大幅度調漲售價，台灣地區產品雖然還沒調整價格，但板卡業界預期，漲價勢在必行，只是時間問題。

市調機構TrendForce旗下顯示器研究處表示，受惠於疫情衍生的宅經濟效應，2020年全球筆電出貨量超過2億台，是2011年之後，首次站上2億台整數大關，年增22.5%。

TrendForce指出，2020年起，全球多數企業宣布實施遠距辦公，且部分企業將持續至今年9月。惠普、戴爾、聯想陸續推出中高階混合型商務筆電的新機種，預計2021上半年將是此類產品需求量最高的時間點，並將拉動上半年整體筆電出貨。

TrendForce預估，2021年全球筆電出貨量有機會上看2億1,700萬台，年成長8.6%，連續兩年繳出成長佳績，有望挑戰歷史新高。

台灣雙A喜迎筆電市場熱銷商機，近期訂單滿手，但關鍵零組件供應吃緊，使得筆電供給缺口仍難以補上。華碩認為，去年部分訂單將遞延至今年，能見度已看到今年第2季。

宏碁董事長陳俊聖先前也表示，這一波的缺料可說是他看過最缺、最嚴重的一次，今年上半年營收表現年增將明顯成長。

【記者鐘惠玲、李珣瑛／台北、新竹報導】今年筆電市場持續看俏，不僅華碩、宏碁等品牌廠直接受惠，面板廠群創、友達，以及義隆、鈺太等筆電關鍵晶片供應商跟著旺。

業界分析，今年筆電產品中成長力道最強的是主攻教育市場的Chromebook。由於疫情推升遠距教學熱潮，不少原本沒有筆電的學生，為了要順利上課，紛紛添購筆電，引爆強勁買氣。

市調機構TrendForce估計，2020年全球Chromebook出貨量達2,960萬台，年增率高達74%，占全球筆電出貨比重約14.8%。考量多數教育市場需求仍未被滿足，加上中南美洲與亞太地區的國家也陸續引進，帶動相關需求續強。2021年Chromebook出貨量可望突破4,000萬台，年增約37%，使得Chromebook占整體筆電出貨比重升至18.5%，在Google積極布局下，不排除全年出貨量仍有上修可能。