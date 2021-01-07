被動元件雙雄 業績將爆發

全球被動元件龍頭日商村田製作所社長中島規巨表示，新年度全球5G手機市場需求至少5億支，推升積層陶瓷電容（MLCC）市況向上，預期中國農曆年前MLCC供給都會非常緊，正擴產因應。台灣被動雙雄國巨、華新科同步看好後市，農曆年加班生產，凸顯市況暢旺態勢。

村田領頭唱旺MLCC後市，但仍被分析師認為「看5G手機市場看得太保守，市況應該會更好」。一般預料，若5G市場發展更強勁，國巨、華新科已搭上產業熱潮順風車，業績也會突飛猛進。

村田是全球最大MLCC供應商，2019年市占約31%；南韓三星電機居次，市占近兩成；台灣國巨居第大三，截至2020年底月產能已達800億顆，市占率約15%。

中島規巨接受彭博專訪時表示：「在當前年度（截至今年3月底止）產業有3億支5G手機，我預期到下個年度（至2022年3月底止）會增加到至少5億支。」他並強調，「我們（村田）將持續進行資本支出，以便跟上擴大中的需求。」

不過，分析師認為中島規巨的看法太保守。Ace研究所安田秀樹預期蘋果等手機業者在今年的需求不會下滑，因消費者對5G手機的興趣比預期高。他說，村田的生產問題代表元件供應鏈嚴重短缺，影響到包括遊戲主機在內許多產品的組裝。

國內被動元件大廠也認為2021年5G手機銷售至少是2020年的兩倍，對MLCC需求量也會大幅增加。

中島規巨指出，由於華為手機業務在美方制裁壓力下逐漸萎縮，蘋果、三星以及大陸小米、Oppo、vivo等品牌都爭相在向村田確保供貨，以填補華為在市場留下的空缺，因此村田的工廠將不會放假，會加班趕出貨以因應大量訂單，並且透露在4月起的新年度，村田的MLCC銷售將會增加10%，主要是5G手機帶動。

國內被動元件雙雄同步看好後市。國巨認為，去年底集團產能利用率約八成，會緩慢爬升，今年農曆年前訂單無虞。

華新科指出，在5G基礎建設、雲端伺服器、高效能電腦、物聯網、自動駕駛、人工智慧、東京奧林匹克經濟及新冠肺炎疫情後的報復性購買潮推升下，將帶動MLCC市況成長。

因應市場強勁需求，儘管農曆年節將近，國巨將安排三成人力在春節期間加班生產，加班費支付優法規規定；華新科也將安排同仁加班，加班費依勞基法規定。

談到日本、台灣和大陸等零組件廠商的技術時間差，中島規巨分析，零組件行業有周期，在製造製程上每20年會發生一次重大變化，可能和海外企業的差距縮小，也可能拉大，以目前的狀況來看，大陸、台灣零組件廠至少還要三至四年才能追上村田的技術。