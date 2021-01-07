被動元件龍頭／村田又染疫 供貨拉「緊」報

全球被動元件龍頭日商村田製作所再傳旗下員工確診新冠肺炎，為預防感染擴大，確診員工所在區域及其利用過的設施已全部消毒處理。現階段被動元件供需吃緊，村田員工染疫，市場憂心恐衝擊該公司生產，導致供需吃緊狀況加劇，進而擴大搶貨潮。

繼去年11、12月，村田日本部分廠區有員工確診新冠肺炎後，村田於5日再次發出聲明，證實旗下福井工廠和富山工廠各有一名員工確診，並表示已確認公司內部並無密切接觸者，且為防止感染傳播，已對員工工作的區域和設施進行了消毒。據悉，福井工廠為村田日本境內重要的積層陶瓷電容（MLCC）生產基地。

市場關注，當前被動元件市況吃緊，村田再次傳出員工染疫，可能影響生產，導致供需失衡狀況加劇，在市場預期心理下，是否擴大搶貨熱潮，值得關注。

被動元件業者指出，MLCC從去年第3季就已出現供給吃緊的狀況，去年第4季更為明顯，目前多家MLCC廠產能利用率也都已開到八至九成左右水準，但礙於招工不易，後續產能利用率要再突破，仍須努力。

在國內廠商基本面動態方面，華新科昨天公告去年12月合併營收為33.06億元，雖然年底盤點因素而較前月衰退逾5%，但仍是歷年同期最佳，年增53.6%；2020年總營收355.43億元，年增18.7%。

法人指出，華新科在MLCC和晶片電阻能見度約三個月，平均產能利用率約在95%左右，同時積極擴充低溫陶瓷共燒元件（LTCC）產能，預估本季可達到季產能9億顆。