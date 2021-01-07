聽新聞
test
0:00 / 0:00

匯損衝擊 穩懋下修獲利

經濟日報 / 本報記者尹慧中蕭君暉劉芳妙吳凱中陳昱翔／綜合報導
全球砷化鎵代工龍頭穩懋昨日宣布，由於匯率因素，下修去年第4季毛利率預估，是科技業第一家。（本報系資料庫）
全球砷化鎵代工龍頭穩懋昨日宣布，由於匯率因素，下修去年第4季毛利率預估，是科技業第一家。（本報系資料庫）

全球砷化鎵代工龍頭穩懋昨（6）日宣布，由於匯率因素，下修去年第4季毛利率預估，是科技業第一家。市場憂心，上季新台幣對美元升值逾2%，組裝代工廠鴻海、廣達、和碩等，以及可成、大立光等眾多科技廠上季業外恐埋匯損未爆彈。

新台幣升值對以外銷為主的台灣廠商壓力大，穩懋昨天無預警公告下修去年第4季毛利率預估，從原先預期「high-thirties（37至39%）」水準，調整為「mid-thirties（34至36%）」，若以穩懋第4季營收68.16億元估算，約影響穩懋近3億元獲利。

穩懋為砷化鎵代工龍頭，功率放大器（PA）全球市占率高達七成，也是蘋果供應鏈之一，具產業指標地位。穩懋去年12月營收23億元，月增1%、年增0.4%，連14個月新高；累計去年營收253.6億元，年增18.8%。

同屬蘋概股的機殼大廠可成去年第3季受新台幣強勢升值影響，單季匯損高達24.3億元，創歷史次高，加上海外盈餘匯回課稅23億元，侵蝕每股獲利6.2元，由於去年第4季新台幣升值幅度大於前一季，可成上季業外匯兌再成市場焦點。

所幸可成出售泰州廠於去年底完成股權交割，估計處分利益185.56億元 （以2020年11月自結數估算），每股獲利貢獻24.36元，為去年獲利進補。

面對新台幣持續升值，鴻海一向採取自然避險，約可避掉九成以上風險，另外，當面臨匯損風險時，也會適度出脫手中投資如阿里巴巴、戴爾等，彌補當季可能匯損；例如鴻海2020年10月處分阿里持股，已實現利益37.57億元。

鴻海製造大本營在中國大陸，由於支付工人薪資需採用當地貨幣，人民幣升值，可能對鴻海產生影響，法人先前預估，當人民幣每升值1%，影響鴻海營益率約0.1個百分點。隨大陸生產比重陸續降低，人民幣升值對鴻海影響跟著縮小。

至於廣達2020年前三季業外承受6億元匯損；和碩針對匯率波動，向來自然避險，沒有特別採用衍生性金融商品避險。

股王大立光今（7）日將召開線上法說會，由於去年第4季新台幣匯率強升逾2%，且人民幣也走升，外界預期，大立光上季難逃匯損，恐侵蝕半個股本。

至於PCB產業，去年新台幣對美元升值幅度頗大，業界估計，光是去年第4季新台幣強勢對PCB產業普遍造成壓力，整體產業匯損估計超過10億元。

臻鼎表示，由於功能貨幣是美元，因此子公司鵬鼎多少會產生匯兌損失，並持續採自然避險方式應對。臻鼎本身也已發行4億美元可轉債，從財務角度類似避險功能，降低單季匯損約1億-2億元。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

新台幣 鴻海

延伸閱讀

新台幣升值影響 穩懋下修毛利率預估

鴻海、和碩推「5G智慧桿聯盟」 攻全球70億美元商機

缺料衝擊 大立光營收失色

法人：鴻海重返成長軌道

相關新聞

iPhone 12銷量 mini吊車尾

iPhone 12系列銷售暢旺，根據最新調查顯示，2020年10、11月美國市場iPhone 12 Pro、12 Pro...

匯損衝擊 穩懋下修獲利

全球砷化鎵代工龍頭穩懋昨（6）日宣布，由於匯率因素，下修去年第4季毛利率預估，是科技業第一家。市場憂心，上季新台幣對美元...

被動元件雙雄 業績將爆發

全球被動元件龍頭日商村田製作所社長中島規巨表示，新年度全球5G手機市場需求至少5億支，推升積層陶瓷電容（MLCC）市況向...

定價錯誤 「小蘋果」不甜

蘋果原先定位iPhone 12 mini為史上最小的5G手機，想藉此推動iPhone SE等小尺寸果粉換機，不過，卻因i...

新台幣匯率升 半導體產業鏈壓力大

新台幣匯率大升，連續出現「27」字頭，對半導體產業鏈產生全面性影響，其中晶圓代工廠業外恐吞匯損；封測廠壓力更大，除了匯損...

被動元件龍頭／村田又染疫 供貨拉「緊」報

全球被動元件龍頭日商村田製作所再傳旗下員工確診新冠肺炎，為預防感染擴大，確診員工所在區域及其利用過的設施已全部消毒處理。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。