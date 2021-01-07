匯損衝擊 穩懋下修獲利

全球砷化鎵代工龍頭穩懋昨（6）日宣布，由於匯率因素，下修去年第4季毛利率預估，是科技業第一家。市場憂心，上季新台幣對美元升值逾2%，組裝代工廠鴻海、廣達、和碩等，以及可成、大立光等眾多科技廠上季業外恐埋匯損未爆彈。

新台幣升值對以外銷為主的台灣廠商壓力大，穩懋昨天無預警公告下修去年第4季毛利率預估，從原先預期「high-thirties（37至39%）」水準，調整為「mid-thirties（34至36%）」，若以穩懋第4季營收68.16億元估算，約影響穩懋近3億元獲利。

穩懋為砷化鎵代工龍頭，功率放大器（PA）全球市占率高達七成，也是蘋果供應鏈之一，具產業指標地位。穩懋去年12月營收23億元，月增1%、年增0.4%，連14個月新高；累計去年營收253.6億元，年增18.8%。

同屬蘋概股的機殼大廠可成去年第3季受新台幣強勢升值影響，單季匯損高達24.3億元，創歷史次高，加上海外盈餘匯回課稅23億元，侵蝕每股獲利6.2元，由於去年第4季新台幣升值幅度大於前一季，可成上季業外匯兌再成市場焦點。

所幸可成出售泰州廠於去年底完成股權交割，估計處分利益185.56億元 （以2020年11月自結數估算），每股獲利貢獻24.36元，為去年獲利進補。

面對新台幣持續升值，鴻海一向採取自然避險，約可避掉九成以上風險，另外，當面臨匯損風險時，也會適度出脫手中投資如阿里巴巴、戴爾等，彌補當季可能匯損；例如鴻海2020年10月處分阿里持股，已實現利益37.57億元。

鴻海製造大本營在中國大陸，由於支付工人薪資需採用當地貨幣，人民幣升值，可能對鴻海產生影響，法人先前預估，當人民幣每升值1%，影響鴻海營益率約0.1個百分點。隨大陸生產比重陸續降低，人民幣升值對鴻海影響跟著縮小。

至於廣達2020年前三季業外承受6億元匯損；和碩針對匯率波動，向來自然避險，沒有特別採用衍生性金融商品避險。

股王大立光今（7）日將召開線上法說會，由於去年第4季新台幣匯率強升逾2%，且人民幣也走升，外界預期，大立光上季難逃匯損，恐侵蝕半個股本。

至於PCB產業，去年新台幣對美元升值幅度頗大，業界估計，光是去年第4季新台幣強勢對PCB產業普遍造成壓力，整體產業匯損估計超過10億元。