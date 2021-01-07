iPhone 12銷量 mini吊車尾

iPhone 12系列銷售暢旺，根據最新調查顯示，2020年10、11月美國市場iPhone 12 Pro、12 Pro Max及12銷量「三分天下」，至於最便宜的12 mini卻吊車尾，僅占整體iPhone的6%。

iPhone12系列主力代工廠為鴻海、和碩，其中，鴻海吃下高階機種12 Pro、12 Pro Max訂單，及多數12組裝生意，和碩則專注低價的12 mini、是該機款最大供應商，並拿下少量12訂單，因此，12 mini銷售吊車尾，不利和碩營運。

事實上，和碩集團旗下iPhone主力生產基地上海昌碩廠，去年12月19日爆發大規模勞資糾紛。當時，和碩總廠長一句「上海廠訂單不足以支撐那麼多人」，就讓外界意識到，iPhone 12 mini銷量低迷恐怕是事實，和碩是因預期今年上半年訂單不佳下，提前因應產能調度。

根據研調機構CIRP最新報告顯示，統計2020年10、11月美國市場新iPhone銷量，高階機種iPhone 12 Pro、12 Pro Max分別約取得兩成比重，相比2019年，iPhone 11 Pro、Pro Max僅占整體銷量三成。

不出外界意料，屬於中間定位的iPhone 12是新iPhone系列中占比最大的機種、達27%，比率低於2019年發售的iPhone 11、占比39%。至於價格最便宜的iPhone 12 mini，僅占整體iPhone的6%。

整體來看，去年10、11月iPhone 12占整體iPhone銷量達76%，比率高於iPhone 11 2019年的69%，凸顯iPhone 12在美國市場的成功。

蘋果去年發表四款iPhone 12 系列，當時，外界普遍預期，iPhone 12及12 mini由於價位較低關係，將是四款機型中銷售較佳的機種，惟最後12 mini表現卻吊車尾，高階的12 Pro、12 Pro Max逆勢開出紅盤。

目前，市場普遍預估去年第4季整體iPhone出貨量約在8,500萬至9,000萬支，約年增兩成。