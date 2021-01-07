iPhone 12銷量 mini吊車尾

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

iPhone 12系列銷售暢旺，根據最新調查顯示，2020年10、11月美國市場iPhone 12 Pro、12 Pro Max及12銷量「三分天下」，至於最便宜的12 mini卻吊車尾，僅占整體iPhone的6%。

iPhone12系列主力代工廠為鴻海、和碩，其中，鴻海吃下高階機種12 Pro、12 Pro Max訂單，及多數12組裝生意，和碩則專注低價的12 mini、是該機款最大供應商，並拿下少量12訂單，因此，12 mini銷售吊車尾，不利和碩營運。

事實上，和碩集團旗下iPhone主力生產基地上海昌碩廠，去年12月19日爆發大規模勞資糾紛。當時，和碩總廠長一句「上海廠訂單不足以支撐那麼多人」，就讓外界意識到，iPhone 12 mini銷量低迷恐怕是事實，和碩是因預期今年上半年訂單不佳下，提前因應產能調度。

根據研調機構CIRP最新報告顯示，統計2020年10、11月美國市場新iPhone銷量，高階機種iPhone 12 Pro、12 Pro Max分別約取得兩成比重，相比2019年，iPhone 11 Pro、Pro Max僅占整體銷量三成。

不出外界意料，屬於中間定位的iPhone 12是新iPhone系列中占比最大的機種、達27%，比率低於2019年發售的iPhone 11、占比39%。至於價格最便宜的iPhone 12 mini，僅占整體iPhone的6%。

整體來看，去年10、11月iPhone 12占整體iPhone銷量達76%，比率高於iPhone 11 2019年的69%，凸顯iPhone 12在美國市場的成功。

蘋果去年發表四款iPhone 12 系列，當時，外界普遍預期，iPhone 12及12 mini由於價位較低關係，將是四款機型中銷售較佳的機種，惟最後12 mini表現卻吊車尾，高階的12 Pro、12 Pro Max逆勢開出紅盤。

目前，市場普遍預估去年第4季整體iPhone出貨量約在8,500萬至9,000萬支，約年增兩成。

iPhone iPhone 12 Pro 和碩

延伸閱讀

1月限時優惠！亞太電信5G指定資費「iPhone 12系列」最高再降4500元

影／iPhone螢幕畫面「地震」苦主現蹤 網笑無解：我也母雞抖

調查：iPhone 12銷售佳 果粉唯一不愛12 mini

禮貌呢？好心移工撿到iPhone遇無禮失主 超商店員羞愧幫道謝

相關新聞

iPhone 12銷量 mini吊車尾

iPhone 12系列銷售暢旺，根據最新調查顯示，2020年10、11月美國市場iPhone 12 Pro、12 Pro...

匯損衝擊 穩懋下修獲利

全球砷化鎵代工龍頭穩懋昨（6）日宣布，由於匯率因素，下修去年第4季毛利率預估，是科技業第一家。市場憂心，上季新台幣對美元...

被動元件雙雄 業績將爆發

全球被動元件龍頭日商村田製作所社長中島規巨表示，新年度全球5G手機市場需求至少5億支，推升積層陶瓷電容（MLCC）市況向...

定價錯誤 「小蘋果」不甜

蘋果原先定位iPhone 12 mini為史上最小的5G手機，想藉此推動iPhone SE等小尺寸果粉換機，不過，卻因i...

新台幣匯率升 半導體產業鏈壓力大

新台幣匯率大升，連續出現「27」字頭，對半導體產業鏈產生全面性影響，其中晶圓代工廠業外恐吞匯損；封測廠壓力更大，除了匯損...

被動元件龍頭／村田又染疫 供貨拉「緊」報

全球被動元件龍頭日商村田製作所再傳旗下員工確診新冠肺炎，為預防感染擴大，確診員工所在區域及其利用過的設施已全部消毒處理。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。