新台幣匯率升 半導體產業鏈壓力大

新台幣匯率大升，連續出現「27」字頭，對半導體產業鏈產生全面性影響，其中晶圓代工廠業外恐吞匯損；封測廠壓力更大，除了匯損，還有銅價大漲造成成本大漲的雙重利空干擾。

晶圓代工廠台積電與聯電大部分營收皆為美元計價，美元對新台幣走弱，對以新台幣計價的營收及獲利造成顯著不利影響。法人估計，新台幣每升值1%，影響台積電獲利約0.5%，同時估計潛在影響台積電毛利率與營益率各約0.2至0.4個百分點不等。

儘管台積電財測先前已改由美元計算，不過先前預估都是在新台幣28.75至28.5區間，罕有27字頭的計算基礎。近期新台幣對美元持續強勢，是否影響未來財測目標，將成為不確定因素，預料將成為下周四（14日）法說會關注焦點。

聯電表示，當新台幣升值1％，獲利約減少0.4％，影響營業額約1％，目前盡量調節美元部位；法人認為，這些大型且產能吃緊的半導體廠，因公司持續擴充產能，也需支付大筆美元購買設備，可減輕美元走弱衝擊。

晶圓代工廠接單暢旺，同步帶動後段封測廠打線封裝產能滿載；不過新台幣強勁走升，法人預估，以封測廠來說，當新台幣升值1%，不利的影響約0.3％-0.5％；日月光投控回應，將透過外匯避險交易，調整美元部位。

此外，針對國際銅價等原物料上漲，日月光表示，是否反映在報價，將視市場供需狀況而定。

IC設計業者表示，新台幣強勢升值，確實不利營收表現，不過因同時付給晶圓代工業者的款項也是美元，兩相抵消，有助降低對毛利率的影響。