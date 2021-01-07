定價錯誤 「小蘋果」不甜

蘋果原先定位iPhone 12 mini為史上最小的5G手機，想藉此推動iPhone SE等小尺寸果粉換機，不過，卻因i12 mini定價過高，加上小尺寸主要愛好者通常對於價格敏感度較高，且主要消費市場歐美疫情嚴重，影響消費能力，最終導致銷量慘淡，蘋果定價錯誤，也拖累主力代工廠和碩表現。

據研調機構CIRP報告，2020年10、11月美國市場新iPhone銷量，iPhone 12 mini占整體iPhone銷量僅達6%，顯示蘋果銷售策略失利。

首先，若以近年蘋果平價機款來看，iPhone XR的價格為499美元，iPhone 11的價格為599美元，2020年新款iPhone SE售價399美元，但12 mini價格卻高達699美元。

研調機構CIRP分析，12 mini具有與其他iPhone 12機型大多數相同的功能，但外型更加輕巧，但相比其他三款蘋果定價類似的手機價格高得多，降低對消費者的吸引力。

其次，使用平價iPhone的果粉，大多對於價格敏感度高，往往經過兩、三年之後，才會更換手機，2020年4月蘋果推出新款iPhone SE，已讓這些果粉提前換機，儘管12 mini賣點在於新增支援5G，但從銷量來看，果粉顯然不買帳。

業界分析，亞洲人酷愛大尺寸智慧手機，小尺寸手機用戶主要市場落在歐美地區，但2020年爆發的新冠肺炎，歐美地區疫情至尚今未降溫，在收入減少下，對於價格敏感度高的這群果粉，自然不會有換機的動力。