外資搶進竹北科產園區 新竹科技產業新廊道成形

新竹科學園區剛過完熱鬧的40周年慶，僅管全球疫情劇烈影響下，竹科業績穩步當車，六大產業中又以「半導體」最為亮眼！市場預估2021年的科技業整體企業資本支出，將會比前一年大幅成長。預計即將引爆一波科技業搶人、搶地、搶廠房的熱潮，各家大廠正感受到2021年開春，一股「牛」氣沖天。

對比疫情影響全球失業人口創新高之際，新竹科學園區相關的半導體大廠卻逆勢大舉徵才，包括台積電（2330）、世界先進（5347）等公司，更史無前例的釋出「全面加薪」的好消息，而加薪幅度更高達1至2成。

面對早已飽和的新竹科學園區，各大廠與縣市政府無不絞盡腦汁，正以各種不同形式向外擴張，例如新竹縣推出的縣政三箭，日前「國際AI智慧園區」的宣示啟用，成為新竹縣長楊文科承諾跑最快的一支箭，楊文科指出：「近日我們的確感受到廠商對工業用地的迫切需求，主要是我們新竹是科技重鎮，不少外商還有他們上中下游的一些產業，都準備要進駐到我們新竹來。」

其中令人眼睛一亮的，是看到國際晶片龍頭大廠高通（Qualcomm），大大嶄新的招牌，就矗立在甫落成的竹北昌益科技產發園區內，高通（Qualcomm）入駐新竹科技城，展現攜手國內大廠加碼投資台灣的決心。另外被稱為是半導體軍火庫的美商新思科技也準備在新竹「埋鍋造飯」，新思亞太區總裁林榮堅表示，將加碼8億新台幣，招募200人的團隊，目的在縮短新產品50%的開發時程，加速產業向前。

美中貿易戰啟動這波回流的外資與台商，在2021年開春，就帶來一股牛氣沖天。面對歐美外商紛紛來台積極搶人，也是竹科大廠包括台積電、世界先進、聯發科（2454）等為鞏固競爭力展開大舉徵才，同時全面調薪1到2成，就是為日後躍起做好準備。