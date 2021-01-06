威剛拉高庫存備貨 迎接2021年記憶體大多頭

記憶體模組大廠威剛（3260）看旺今年DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況發展，今日宣布將擴大二大記憶體備貨，迎接2021記憶體產業大多頭行情。

威剛今日也公布去年全年合併營收達231億元、年增25.6%，全球經濟受新冠肺炎疫情衝擊下，仍繳出亮麗成績。

威剛董事長陳立白表示，威剛去年營收逆勢成長，主要受惠在家工作與遠距教學需求，帶動DRAM模組及固態硬碟(SSD)出貨暢旺。尤其是SSD去年年營收首度突破百億元，年成長逾40%達107.73億元新高。

展望今年，陳立白認為今年DRAM與NAND Flash同步看好。

他指出，DRAM供需部分，在DRAM原廠維持產業秩序的態度不變及伺服器應用需求逐步回溫之下，DRAM現貨價已率先自2020年12月開始反彈，合約價可望於本季自谷底回升，全年價格更有機會呈一路向上趨勢。至於NAND Flash，隨新款智慧手機銷售熱度不減，預期本季價格跌幅將相對有限。

陳立白表示，看好2021年記憶體需求暢旺的缺貨趨勢，威剛已在記憶體價格起漲前拉高庫存水位達約70億元，為公司歷年同期新高水準，充分備妥糧草，準備迎接下一波記憶體多頭走勢。

他預估，威剛今年營運，在記憶體市況轉趨明朗，加上電競品牌 XPG產品、電動車馬達和控制系統，以及子公司威速登商用電動三輪車與工控等新事業成果逐一放大營收，今年整體表現將可望突破過往格局。

威剛今日也公布去年12月合併營收27.97億元，年增17.1%；去年年第4季合併營收達88.1億元，創近30個季度新高，季增2.5%，年增24.9%。

陳立白表示，去年受新冠肺炎疫情影響，全球人類的生活型態與經濟環境都出現重大變革，科技產業也面臨多重挑戰。在各種交通運輸、生活限制下，威剛充分發揮營運應變能力，以及全球通路與電子商務布局效益，才能創造全年營收逐季攀升的佳績。2020年SSD產品營收不但一舉突破百億元大關，達107.73億元，年增逾四成；累計全年SSD占整體營收比重攀升33.58%；另外，DRAM產品占45.47%，記憶卡、隨身碟及其他產品占20.95%。