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威剛2020年營收逆勢增長 年增25.56%

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）去年受惠在家工作與遠距教學需求，帶動DRAM模組及固態硬碟（SSD）出貨暢旺，2020年營收不受疫情影響，逆勢增長突破320億元、年增25.56%；展望2021年，威剛看旺今年DRAM與NAND Flash市況發展。

威剛今（6）日公告2020年12月合併營收27.97億元，月減10.43%、年增17.09%．去年第4季合併營收達88.1億元，不僅創近30個季度新高，也較去年第3季成長2.47%，年增24.9%；2020年全年營收達321億元、年增25.56%。

威剛董事長陳立白表示，2020年受新冠肺炎疫情影響，全球人類的生活型態與經濟環境都出現重大變革，科技產業也面臨多重挑戰。在各種交通運輸、生活限制之下，威剛充分發揮營運應變能力，以及全球通路與電子商務布局效益，才能創造全年營收逐季攀升的佳績。

展望2021年，威剛看旺今年DRAM與NAND Flash市況發展；威剛指出，在DRAM原廠維持產業秩序的態度不變及伺服器應用需求逐步回溫之下，DRAM現貨價已率先自2020年12月開始反彈，合約價可望於本季自谷底回升，全年價格更有機會呈一路向上趨勢，至於NAND Flash方面，隨著新款智慧手機銷售熱度不減，預期本季價格跌幅將相對有限。

威剛看好2021年記憶體需求暢旺的缺貨趨勢，公司已在記憶體價格起漲前拉高庫存水位達約70億元，為公司歷年同期新高水準，充分備妥糧草，準備迎接下一波記憶體多頭走勢。

威剛認為在記憶體市況轉趨明朗，加上XPG電競產品、電動車馬達和控制系統、威速登商用電動三輪車與工控等新事業成果逐一放大營收，威剛今年將以多元化產品線站穩營運腳步，整體表現將可望突破過往格局。

威剛在2020年的SSD產品營收，一舉突破百億元大關達107.73億元，年增逾4成；累計全年SSD占整體營收比重攀升33.58%，另外，2020年DRAM產品比重為45.47%，記憶卡、隨身碟及其他產品占比20.95%。

威剛 營收

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