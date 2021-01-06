牧德開發載板高端檢測設備 已到出機前調試階段
AOI設備廠牧德（3563）今日公布12月營收約1.85億元，年增30.75%。牧德表示，12月出機以標準機型為主，營收較上月微幅下滑，惟牧德持續開發載板高端檢測設備，目前已於公司內部進行最後出機前調試階段，至最佳狀態後將逐步出貨。
牧德強調創造客戶價值是牧德產品研發最大宗旨，故持續投入研發， 開發新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，並持續保持市場敏銳度，對不同產業推出相對應之產品，共同創造產業發展。
展望2021年，除現有市場回溫外，牧德有三大成長動能，第一，在TPCA Show公佈 AOI Based 電測機將會是2021年成長動能之一，第二，半導體檢測進入2D／3D的產品，對今年營收亦有不少助益，最後是Smart Camera產品也將進入收割期，因此展望2021年，將可預期新產品可為增添營收的生力軍。
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