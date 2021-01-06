高通新任執行長揭曉 總裁艾蒙出任

手機晶片大廠高通於今（6）日宣布，原任執行長Steve Mollenkopf將退休，董事會一致推選現任總裁艾蒙（Cristiano Amon）接替出任公司執行長，並將於今年6月30日生效。

Mollenkopf今年52歲，加入高通從工程師做起，於2014年3月起擔任高通執行長，在為高通效力26年後，將從執行長一職退休。即使退休後，Mollenkopf將在未來一段時間內繼續擔任高通的策略顧問。

Mollenkopf表示，現在正是Amon領導公司的合適時機，他將帶領公司把握我認為是高通有史以來面臨的最大發展機會。Amon領導制訂公司的5G策略，包括商用加速、領先業界的技術藍圖及全球部署。他還是高通業務實現多元化，將業務拓展至智慧型手機以外行業策略的主要締造者和推動者，相信在Amon出任執行長後，高通將繼續發明領導技術，繼續為所有產業夥伴創造價值。

高通董事長Mark McLaughlin則說，Amon是高通新一任執行長的明確人選，他擁有卓越的執行能力、對公司的深入理解，與生態合作夥伴的堅實關係以及帶領公司向前邁進的策略遠見，期待與他一起引領公司開啟成長的新篇章。

Amon今年50歲，自2018年1月起開始擔任高通總裁，他於1995年以工程師身分加入高通，在公司任職期間，擔任過多個業務和技術領導職位。他擁有巴西聖保羅坎皮納斯州立大學（UNICAMP）電子工程理學學士學位和榮譽博士學位。