快訊

開放2000間集中檢疫所供國人居檢 1月8日可上網訂房

東南亞疫情襲台 新冠境外移入+2來自印尼及菲律賓

高通新任執行長揭曉 總裁艾蒙出任

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

手機晶片大廠高通於今（6）日宣布，原任執行長Steve Mollenkopf將退休，董事會一致推選現任總裁艾蒙（Cristiano Amon）接替出任公司執行長，並將於今年6月30日生效。

Mollenkopf今年52歲，加入高通從工程師做起，於2014年3月起擔任高通執行長，在為高通效力26年後，將從執行長一職退休。即使退休後，Mollenkopf將在未來一段時間內繼續擔任高通的策略顧問。

Mollenkopf表示，現在正是Amon領導公司的合適時機，他將帶領公司把握我認為是高通有史以來面臨的最大發展機會。Amon領導制訂公司的5G策略，包括商用加速、領先業界的技術藍圖及全球部署。他還是高通業務實現多元化，將業務拓展至智慧型手機以外行業策略的主要締造者和推動者，相信在Amon出任執行長後，高通將繼續發明領導技術，繼續為所有產業夥伴創造價值。

高通董事長Mark McLaughlin則說，Amon是高通新一任執行長的明確人選，他擁有卓越的執行能力、對公司的深入理解，與生態合作夥伴的堅實關係以及帶領公司向前邁進的策略遠見，期待與他一起引領公司開啟成長的新篇章。

Amon今年50歲，自2018年1月起開始擔任高通總裁，他於1995年以工程師身分加入高通，在公司任職期間，擔任過多個業務和技術領導職位。他擁有巴西聖保羅坎皮納斯州立大學（UNICAMP）電子工程理學學士學位和榮譽博士學位。

高通 退休 智慧型手機

延伸閱讀

Qualcomm現任總裁Cristiano Amon 將接手成為新任執行長

高通CEO換人 艾蒙將接任

高通執行長莫蘭科夫6月底退休 總裁艾蒙接任

高通CEO莫蘭科夫6月底退休 總裁安蒙繼任

相關新聞

TrendForce：今年全球筆電出貨量續揚 達2.17億台

TrendForce旗下顯示器研究處表示，受惠於疫情衍生的宅經濟效應，2020年全球筆電出貨量不僅首次超過兩億台，年成長...

台積電傳赴東京設先進封測廠 外資因三大利多、股價上看650元

媒體報導在日本政府力邀下，台積電將與日本經濟產業省成立合資公司，在東京設立先進封測廠；對此，即將於下周舉行法說會的台積電僅回應：「因適逢緘默期，台積公司不便於法人說明會舉行前回應此議題。」

鴻海營收 衝三個新高

鴻海公布2020年12月營收為7,137.8億元，月增4.8%、年增32.3%，再創單月新高，也是首度站上7,000億元...

華碩調漲顯卡、主機板定價 最高漲幅達20％

在ASUS PC DIY Group Facebook粉絲團中，華碩（2357）技術產品行銷經理 Juan Jose G...

國外分析師點評 半導體迎數十年來榮景

根據FactSet訪調分析師的資料，就費半指數30檔大型半導體成分股公司而言，有三檔獲至少85%分析師評鑑為值得「買進」...

電動車題材看俏 台達電市值突破7,000億大關

外資看好台達電在電動車市場的布局，去年12月以來累計買超逾2萬張，推升台達電昨（5）日股價盤中最高站上283元新天價，終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。