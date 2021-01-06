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被動元件市場增溫 勤凱今年營收、獲利有望雙位數成長

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

導電漿料大廠勤凱科技（4760）去年跨足太陽能市場，再加上下半年以來，被動元件市場明顯增溫，推升該公司第4季營運走高，預計去年全年業績表現亮眼，該公司看好今年被動元件市場部分產品市佔率持續提升下，全年營收及獲利均可望呈現雙位數成長。

去年勤凱在被動元件及太陽能的營收比重約9比1，董事長曾聰乙表示，目前看來下游的被動元件拉貨力道明顯轉強，以全年來看，預期被動元件的成長力道還是優於太陽能市場，尤其，目前部分被動元件產品在經過去年努力之後，今年在市佔率可望有明顯的提升，因此，被動元件仍是今年主要成長動能。

至於太陽能方面，曾聰乙則是表示，台系太陽能客戶中，除了茂迪（6244）之外，其他客戶都打進去了，而且我們幾乎都是主要供應商，且目前我們也要積極打入東南亞市場，目前已有三個客戶，都是東南亞當地廠商，預料今年也將在業績有正面反應。

在產能方面，曾聰乙表示，目前勤凱的產能確實有點吃緊，所以，今年勤凱也將有擴產動作，預計擴產幅度至少要3成，才能滿足客戶需求。

在被動元件市佔率提高、擴產效應及太陽能持續成長之下，預計今年全年營收及獲利都會較去年成長雙位數表現。

太陽能 被動元件

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