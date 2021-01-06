村田喊MLCC供給吃緊 台廠：農曆年後價格有望調漲

近日全球最大被動元件廠商村田製作所（Murata Manufacturing）表示，MLCC供應吃緊的情況將至少再持續一個月，農曆春節前都會非常吃緊，並預期今年的5G手機需求將超過5億支也將帶動MLCC需求，對此，國內被動元大廠表示，供給吃緊情況已維持一段時間，近日市場傳出，農曆年後MLCC有機會出現價格調漲。

村田製作所社長中島規巨近日在接受媒體採訪時表示，村田的工廠將不會放假，會加班趕出貨以因應大量訂單，他預期在中國農曆新年假期後，MLCC需求會暫時緩解。中島說，在4月起的新年度，該公司的MLCC銷售將會增加10%，主要是5G手機帶動。

不過，對此，國內被動元件廠的看法和村田略有不同。國內被動元件大廠表示，MLCC早在去年第3季就已出現供給吃緊的情況，第4季更為明顯，目前幾家MLCC大廠的產能利用率也都已開到8至9成左右水準，更甚已接近滿載，該名業者也強調，產能利用率逐步提升，並非只有需求強弱，這一波產能利用率的提升步調，更受限於招工情況不易。

該名被動元件業者也指出，近期MLCC需求強勁，主要受惠於宅經濟推升筆電、平板等終端應用商機持續延燒，加上車用市場回溫，以及5G手機啟動換機潮，但目前招工不易，製造商的產出量跟不上需求，市場出現供不應求盛況。

業者並預期，目前市場庫存水位並不高，再加上需求力道強勁，預期農曆年後，需求若沒有明顯降溫，應有機會調漲價格。