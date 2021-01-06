華碩調漲顯卡、主機板定價 最高漲幅達20％

在ASUS PC DIY Group Facebook粉絲團中，華碩（2357）技術產品行銷經理 Juan Jose Guerrero發布文章指出，華碩2021年開始調高相關零組件的售價。據悉，華碩陸續調漲如顯示卡和主機板售價，美國官方商城與通路零售商都已調整為新價格，漲價幅度一口氣高達20%。

Juan Jose Guerrero表示，由於不斷上漲的零件成本、營運成本、物流成本與進口關稅因素，讓華碩不得不調漲相關產品的售價，已與合作夥伴緊密合作，以盡量減少漲幅。

另有媒體指出，華碩新價格已反映於官網的商城和零售通路，像是ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT 水冷顯卡在NewEgg的售價從原本為899.99美元，調整為 1079.99美元，漲幅就有20%。

目前華碩尚未正式公告或調整台灣通路的產品售價，不過在零組件樣樣缺貨下，市場也預期恐難逃這波漲勢。