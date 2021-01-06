今年全球筆電出貨量估2.17億台 Chromebook占比18.5%

TrendForce旗下顯示器研究處表示，受惠於疫情衍生的宅經濟效應，2020年全球筆電出貨量不僅首次超過兩億台，年成長幅度也以22.5%創下新高。然而，相較去年第2季代工廠復工後，筆電需求暢旺，現下全球疫情再度轉為嚴峻，各國陸續實施邊境管制及封城，故現階段難以斷定2021下半年的市場走向，目前預估2021年全球筆電出貨量有機會上看2.17億台，年成長8.6%。

值得一提的是，Chromebook因遠距教學需求持續攀升，對筆電市場的貢獻不容小覷，2020年Chromebook占全球筆電出貨達14.8%，預期2021年將占整體出貨比重上升至18.5%。

2020年起全球多數企業皆宣布實施遠距辦公，且部分企業將持續至今年9月，為了提升視訊會議品質，以及同時滿足使用者的工作與個人娛樂需求，因此筆電品牌廠憑藉商務筆電的基礎，著眼AI、攝像頭、音效、背景雜音、視訊畫質進行改善。其中，惠普、戴爾、聯想看準該應用領域商機，陸續推出中高階混合型商務筆電的新機種，預計2021上半年將是此類產品需求量最高的時間點，並將大幅拉動上半年整體筆電的出貨。

隨著疫情所衍生的新生活常態，除了混合型商務筆電，Chromebook也是品牌急欲搶占的市場。即便2020年Chromebook出貨量達2,960萬台，年成長高達74%，然多數教育市場需求仍未被滿足，再加上中南美洲與亞太地區的國家也陸續引進，使整體需求達到高峰。

TrendForce目前預估2021年Chromebook出貨量可望突破4,000萬台以上，年成長約37%，而在Google的積極布局下，不排除全年出貨量仍有上修可能。