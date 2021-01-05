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柏承拓展大陸市場 昆山廠擬提出A股掛牌申請

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

老牌PCB廠商柏承（6141）旗下子公司將申請大陸A股掛牌，柏承董事會今日通過子公司柏承科技（昆山）股份有限公司擬向中國證監會申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所上市交易。

柏承強調，昆山柏承為快速拓展大陸地區相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才、提高企業集團的全球競爭力與提升品牌形象，若能順利完成上市程序，有望對企業集團形象及業務帶來正面積極效益，並提升轉投資價值與公司及其所有股東將為共同受益者。

柏承由全資控股的境外公司「PLOTECH(BVI)CO., LTD.」再轉全資控股的境外公司「PLOTECH(CAYMAN)CO., LTD」持有「昆山柏承」之股份300,702,010股、占昆山柏承已發行股份總務331,000,000股之持股比例達90.85%。

若未來昆山柏承上市並發行新股25%，屆時柏承旗下公司之持股比例預計為68.13%左右。不過柏承也說，考量「昆山柏承」長遠發展，擬向大陸地區主管機關申請本件A股上市計畫，目前仍尚未正式提出申請送件，未來申請送件時點及審辦期間長短，實仍存有不確定性及不可預測性。

A股 深圳 PCB

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