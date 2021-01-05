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威剛看好影音創作、5G Q2前量產SD Express記憶卡

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

記憶體模組廠威剛（3260）看好影音創作以及5G發展，將搶先業界，預計在2021年第2季前量產符合SD 7.0規範的SD Express記憶卡，並向下相容跨界微型固態硬碟市場、擴大高速儲存應用範圍。

威剛表示，觀察到越來越多的影音創作在網路社群發布，需要大容量與高速傳輸記憶卡提升工作效率，SD Express 記憶卡可向下支援UHS-I介面，提供創作者們使用攝影設備錄製高畫質影音素材，並可直接透過支援SD 7.0讀卡插槽，將檔案高速傳輸至電腦端，以進行後端的影像編輯處理；SD Express記憶卡除了可高速傳輸高解析影像檔案之外，SD Express記憶卡也可當作可攜式微型固態硬碟，插入支援SD 7.0讀卡插槽成為媲美SSD的擴充儲存裝置，讓創意靈感不受空間與設備限制。

目前工程版本實測讀寫速度可高達825／410 MB/s，並可支援具有SD7.0讀卡插槽的國際大廠品牌創作者系列筆記型電腦。

威剛同時指出，自從電腦端的固態硬碟導入PCIe與NVMe 架構後，資料傳輸效能大幅突破至1000MB/s ，且速度越來越快，而攝影裝備常見使用的SD記憶卡，目前最高速的SD UHS-II記憶卡，傳輸速度最快僅達312MB/s ，與電腦端固態硬碟有龐大的速度差距。

有鑒於此，SD協會推出最新SD 7.0規範，維持既有SD記憶卡的外觀並作為載體，以增加Pin腳的方式將PCIeNVMe 介面導入SD記憶卡，傳輸效能也較UHS-II記憶卡大幅提升300% ，SD記憶卡也正式邁入SSD固態硬碟效能級別，記憶卡應用市場大幅拓展。

記憶卡 固態硬碟 威剛

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