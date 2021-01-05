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GIS營收大爆發 12月營收創2年新高

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

觸控模組大廠業成（6456）今（5）日公告去年12月營收154.31億元，月增35.6%、年增53.3%，單月營收創2年來新高，業績表現令人驚豔，優於市場預期，而今年初將迎來三星新款旗艦機以及蘋果iPad新機等訂單，營運展望偏樂觀。

GIS去年度營收1,271.04億元，年增6.1%。據悉，GIS上月營收大爆發的主因，來自蘋果去年度iPad銷售亮眼以及各家美系筆電需求旺盛，帶動觸控模組以及LCM出貨暢旺。

針對今年營運展望，法人認為，今年首季GIS成長動能將來自三星智慧手機、蘋果新iPad、MacBooK等三大訂單，預料本季將很有機會較過往同期顯著成長，淡季不淡的態勢明顯。

據悉，三星目前已向零組件供應鏈開始拉貨，預計今年初將正式對外發表Galaxy S21系列機種，而GIS負責供應屏下指紋辨識模組，近期已開始陸續出貨，估計1、2月將會出貨高峰期。

蘋果新款iPad也預計將在今年首季亮相，而GIS負責供應觸控模組，由於今年新款iPad很可能首度導入Mini LED，加上效能將大幅提升，有望掀起一波換機潮，有助於GIS業績吃補。

此外，GIS過去一年在中國大陸成都廠斥資5.63億元採購生產設備，明年資本支出提高7.53億元，顯示GIS成都廠已掌握訂單，否則不會貿然擴大資本支出。

成都廠區主要生產中低階以及高階版iPad，不過針對iPad訂單狀況，GIS一向不評論。法人指出，陸系競爭對手近期被美中貿易戰影響，GIS獲得轉單效益，要擴產因應需求。明年GIS在iPad供應鏈可望扮演吃重角色，持續穩固供應鏈主要地位。

另一方面，由於京東方去年底已正式通過蘋果的OLED面板品質審查，而GIS為京東方的合作夥伴，主要供應觸控模組以及貼合等，預期今年首季將會開始出貨，有助於挹注業績表現。

GIS iPad 蘋果

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