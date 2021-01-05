快訊

交通部航港局爆弊案！燈塔整建工程「免稅品餽贈」 廉政署約談10人

網購年菜競爭激烈 佛跳牆依舊最熱銷

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

春節將至，近年民眾因忙碌生活中希望省時省力，「網購年菜」越來越受注目。而今年因為疫情關係，考量減少外出群聚用餐，許多民眾也改以網購年菜在家圍爐。遠傳friDay購物年菜預購數據顯示，短短三周銷量較前一年同期明顯增加近3成，目前以8道菜以上套組最好賣，單點部分，經典的功夫菜佛跳牆預購表現最亮眼。

電商業者紛紛針對早鳥訂購推出促銷和滿額回餽贈禮。遠傳friDay購物指出，年菜預購買氣從去年12月底明顯提升，熱銷預購品項中，以8道以上的套餐組合以及佛跳牆最受歡迎，占總預購銷量近6成。

湯品鍋物是台灣人秋冬必吃餐點，針對地方各類型習俗及口味不同，近年也成為圍爐桌上的佳餚選擇。相較於前幾年受歡迎的麻辣鍋湯底，今年似乎又回到「懷舊過年」的浪漫。目前銷量最好的分別為南門市場逸湘齋東北酸菜白肉鍋、嘉義林聰明沙鍋魚頭，為湯品鍋物中兩大巨頭。

遠傳friDay購物也將在8日 中午12時於遠傳friDay購物粉絲專頁直播，直接開吃獨家限量開賣的遠傳friDay購物x佳佳牛運亨通團圓年菜組，以達到「眼見為憑」，讓消費者放心。

遠傳 年菜 網購

延伸閱讀

線上跨年助攻 遠傳friDay影音收視人數月增近7成

戰純網銀 銀行鎖定金融小白

北市跨年收視居冠 101煙火創最高收視網路940萬次觀看

「開放銀行」二階段 七家過關

相關新聞

護國神山台積電 寫下善化小鎮驚奇

一座科學園區，可以翻轉400年古都的經濟；一家企業，也能改變一座小鎮的命運。而這兩件事，同時在台南發生了。

匯率影響環球晶去年營收 推升今年現貨價

關於匯率對公司營運造成的影響，中美晶（5483）與環球晶（6488）董事長徐秀蘭近日表示，去(2020)年環球晶部分受到...

中南部代銷王林聰麟：新年度台南房價續漲5%

時序進到新年度，中南部最大房屋銷售王、上揚國際董事長林聰麟說，新年度高雄、台南、台中房市表現將大不同。其中，由於政府出手...

安普新今年電競耳機出貨強勁 營運成長持續看俏

電聲元件廠安普新（6743）去(2020)年營運成長，全年營收約在50億元水準，今年由於受惠電競耳機及TWS出貨均可望大...

iPhone 12賣到缺貨 為什麼代工台廠還是被蘋果停新單？

蘋果一份內部文件顯示，蘋果默許代工台廠諸多違反勞動法規的行為，「台廠只不過是替罪羔羊，」中國勞工觀察主任李強告訴《天下》。

新台幣狂升 雙A可望受惠

新台幣再度狂升，在台灣科技業供應鏈中，美系外資看好電腦品牌廠宏碁（2353）、華碩（2357）將受惠於新台幣升值，因為營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。