網購年菜競爭激烈 佛跳牆依舊最熱銷

春節將至，近年民眾因忙碌生活中希望省時省力，「網購年菜」越來越受注目。而今年因為疫情關係，考量減少外出群聚用餐，許多民眾也改以網購年菜在家圍爐。遠傳friDay購物年菜預購數據顯示，短短三周銷量較前一年同期明顯增加近3成，目前以8道菜以上套組最好賣，單點部分，經典的功夫菜佛跳牆預購表現最亮眼。

電商業者紛紛針對早鳥訂購推出促銷和滿額回餽贈禮。遠傳friDay購物指出，年菜預購買氣從去年12月底明顯提升，熱銷預購品項中，以8道以上的套餐組合以及佛跳牆最受歡迎，占總預購銷量近6成。

湯品鍋物是台灣人秋冬必吃餐點，針對地方各類型習俗及口味不同，近年也成為圍爐桌上的佳餚選擇。相較於前幾年受歡迎的麻辣鍋湯底，今年似乎又回到「懷舊過年」的浪漫。目前銷量最好的分別為南門市場逸湘齋東北酸菜白肉鍋、嘉義林聰明沙鍋魚頭，為湯品鍋物中兩大巨頭。

遠傳friDay購物也將在8日 中午12時於遠傳friDay購物粉絲專頁直播，直接開吃獨家限量開賣的遠傳friDay購物x佳佳牛運亨通團圓年菜組，以達到「眼見為憑」，讓消費者放心。