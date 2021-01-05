長榮等航運股助攻 2020年權證交易衝5,000億元

證交所公布2020年權證交易統計，受惠去年(2020年)12月台股爆量，航運股為助攻功臣之一，權證單月買賣總額突破500億、達到502億元，月增15%，並由長榮海（2603）首度登上熱門發行標的第一；累積全年權證買賣總額也突破5,000億，來到5,091億元，年增2%。

權證去年12月成交502億元，為全年單月最佳，使全年總買賣額也突破5,000億元，優於2019年4,970億元，至於2018年買賣總額為7,125億元。

證交所統計，去年12月全體券商發行4,101檔認購售權證，發行總額375億元，發行額度前五大券商包括元大證券85億元、凱基證券62億元、群益金鼎證券47億元、元富證券35億元及國票證券30億元。

受託買賣的五大券商則有元大證券229億元、永豐金證券143億元、凱基證券139億元、群益金鼎證券78億元、及元富證券63億元。

上個月受航運股大漲，多檔航運股首度晉升熱門發行標的，推升權證熱度。十大熱門的發行標的包括長榮、台股指數、台積電（2330）、聯電（2303）、華邦電（2344）、鴻海（2317）、國巨（2327）、群創（3481）、聯發科（2454）、友達（2409）、華新科（2492）、玉晶光（3406）、及萬海（2615），其中鴻海和國巨都發行104檔，並列第六；友達、華新科及玉晶光都發行74檔，並列第九。

累積全年權證發行32,259檔，總額3,189億元，受託買賣額5,091億元。五大受託買賣券商包括元大證券2,072億元、元富證券1,400億元、群益金鼎證券1,240億元、凱基證券1,097億元及永豐金證券932億元。

年度十大熱門發行標的則為台積電、台股指數、聯發科、國巨、大立光（3008）、鴻海、元大台灣50（0050）、玉晶光、及聯電，前四檔都發行千檔以上的權證。