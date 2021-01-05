長榮等航運股助攻 2020年權證交易衝5,000億元
證交所公布2020年權證交易統計，受惠去年(2020年)12月台股爆量，航運股為助攻功臣之一，權證單月買賣總額突破500億、達到502億元，月增15%，並由長榮海（2603）首度登上熱門發行標的第一；累積全年權證買賣總額也突破5,000億，來到5,091億元，年增2%。
權證去年12月成交502億元，為全年單月最佳，使全年總買賣額也突破5,000億元，優於2019年4,970億元，至於2018年買賣總額為7,125億元。
證交所統計，去年12月全體券商發行4,101檔認購售權證，發行總額375億元，發行額度前五大券商包括元大證券85億元、凱基證券62億元、群益金鼎證券47億元、元富證券35億元及國票證券30億元。
受託買賣的五大券商則有元大證券229億元、永豐金證券143億元、凱基證券139億元、群益金鼎證券78億元、及元富證券63億元。
上個月受航運股大漲，多檔航運股首度晉升熱門發行標的，推升權證熱度。十大熱門的發行標的包括長榮、台股指數、台積電（2330）、聯電（2303）、華邦電（2344）、鴻海（2317）、國巨（2327）、群創（3481）、聯發科（2454）、友達（2409）、華新科（2492）、玉晶光（3406）、及萬海（2615），其中鴻海和國巨都發行104檔，並列第六；友達、華新科及玉晶光都發行74檔，並列第九。
累積全年權證發行32,259檔，總額3,189億元，受託買賣額5,091億元。五大受託買賣券商包括元大證券2,072億元、元富證券1,400億元、群益金鼎證券1,240億元、凱基證券1,097億元及永豐金證券932億元。
年度十大熱門發行標的則為台積電、台股指數、聯發科、國巨、大立光（3008）、鴻海、元大台灣50（0050）、玉晶光、及聯電，前四檔都發行千檔以上的權證。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言