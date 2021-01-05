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亞太電信衝5G用戶 iPhone 12加碼補貼

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

亞太電信（3682）表示，跨入2021年，全台5G總用戶數正式突破百萬大關，5G熱潮持續升溫；亞太電信搶攻新年換機潮，iPhone 12全系列機款，不限新舊用戶申辦5G指定資費，加碼補貼，手機專案價最高再降4,500元。

亞太電信表示，即日起至1月底前，iPhone 12全系列機款，不限新舊用戶申辦5G指定資費，手機專案價再降4,500元，堪稱業界最划算，realme X50 Android 5G新機，搭配799元指定資費，專案價限時下殺零元，折扣殺更大。亞太電信強調，5G行動網路服務與策略夥伴共頻共網合作，讓用戶爽追劇、玩手遊、直播不卡卡，隨時暢享5G極速快感。

根據市調機構去年12月報告指出，iPhone 12系列強勢稱霸台灣手機銷售榜，銷售量與銷售額分別拿下55%與79%超高市占率，顯見台灣果粉超級捧場，帶動iPhone在台銷售屢創紀錄。

亞太電信祭出iPhone 12全系列限時加碼優惠，超夯機款iPhone 12 Pro 128GB，月付1,199元，約期36期，原專案價21,800元，新年優惠價17,300元，限時加碼再降4,500元，內含5G上網流量100GB，超量後享高速上網吃到飽，折扣優惠大勝業界同級資費；另，多款5G Android手機同享超殺折扣，月付799元，約期30期，realme X50原專案價5,490元，新年優惠價零元，直降5,490元、OPPO A73原專案價3,990元，新年優惠價999元，現省3,000元，內含5G上網流量36GB，超量後享輕量上網吃到飽。

5G iPhone 12 Pro iPhone 亞太電信

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