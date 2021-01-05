線上跨年助攻 遠傳friDay影音收視人數月增近7成

受疫情影響，台灣今年跨年活動以線上為主，而根據遠傳friDay影音的統計，從跨年夜至2021年元月一日凌晨一時的直播，總計收視人次將近200萬，締造5G多視角轉播最高收視，尤其跨年煙火更是當晚收視的最高峰。

遠傳表示，延續台北跨年晚會熱度，觀眾接棒觀賞遠傳friDay影音的電影、戲劇，元旦連假三天「收視大爆發成長」，整體收視人數較前月同期成長近7成；新增註冊會員數也成長7成，以韓劇、華語影劇、韓影成長最多。

根據遠傳friDay影音的統計，全台獨家的《哲仁王后》為全平台收視最高，另一部獨家片《女神降臨》則是僅追在後，稱霸戲劇類冠亞軍，此外，好萊塢大片因疫情影響發行時程，讓韓國電影趁勢直追， friDay影音中的數據也觀察到此一趨勢，包括鄭雨盛《鋼鐵雨：深潛行動》、姜棟元《屍速列車：感染半島》以及科幻喜劇《老公不是人》都在元旦檔期締造收視佳績，分佔韓國電影前三名。