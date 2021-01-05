線上跨年助攻 遠傳friDay影音收視人數月增近7成
受疫情影響，台灣今年跨年活動以線上為主，而根據遠傳friDay影音的統計，從跨年夜至2021年元月一日凌晨一時的直播，總計收視人次將近200萬，締造5G多視角轉播最高收視，尤其跨年煙火更是當晚收視的最高峰。
遠傳表示，延續台北跨年晚會熱度，觀眾接棒觀賞遠傳friDay影音的電影、戲劇，元旦連假三天「收視大爆發成長」，整體收視人數較前月同期成長近7成；新增註冊會員數也成長7成，以韓劇、華語影劇、韓影成長最多。
根據遠傳friDay影音的統計，全台獨家的《哲仁王后》為全平台收視最高，另一部獨家片《女神降臨》則是僅追在後，稱霸戲劇類冠亞軍，此外，好萊塢大片因疫情影響發行時程，讓韓國電影趁勢直追， friDay影音中的數據也觀察到此一趨勢，包括鄭雨盛《鋼鐵雨：深潛行動》、姜棟元《屍速列車：感染半島》以及科幻喜劇《老公不是人》都在元旦檔期締造收視佳績，分佔韓國電影前三名。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言