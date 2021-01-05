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宏碁Swift 3熱銷全球 獲德媒評為最佳筆電

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

宏碁（2353）今（5）日表示，超輕薄筆電Swift 3自推出後熱銷全球各地，極致輕巧便攜的設計廣受消費者喜愛，更被德國媒體Computer Bild譽為最佳筆電；Swift 3搭載最新處理器，能提供優質效能，輕巧的機身時尚設計、強大的效能及電池續航力兼具實用性於一身，讓Swift 3在同類型產品中以全方位最優之姿成為Computer Bild獎項的最大贏家。

Computer Bild為德國最佳電子產品銷售雜誌，同時為德國最具指標的電子類雜誌媒體之一，擁有超過175萬讀者，發行於歐洲各地包含德國、波瀾、法國、西班牙、捷克、義大利、立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞及俄羅斯地區，擁有廣大的閱聽族群。宏碁旗下輕薄筆電Swift 3提供消費者便攜性及強勁的生產力，在Computer Bild的評比中領先其他筆電品牌，以第一名之姿獲得青睞。

筆電 德國 Swift 宏碁

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