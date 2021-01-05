中南部代銷王林聰麟：新年度台南房價續漲5%

時序進到新年度，中南部最大房屋銷售王、上揚國際董事長林聰麟說，新年度高雄、台南、台中房市表現將大不同。其中，由於政府出手打房，台中房地產市場因為投資客占比高達七、八成，受影響最大，房價下跌幅度最高；台南因有「護國神山」台積電（2330）擴廠帶進高所得就業人潮，房價可續漲5%至10%；高雄房市因基期低相對健康。

法人表示，上揚國際2020年售屋逾5000戶、全台第一，總價高達500億元，比2019年成長56%，被稱為中南部房屋廣告代銷霸主，林聰麟對房地產市場的觀點，有高度參考價值。

林聰麟指出，預測中南部三大都會房市走向，以台南最亮眼。主因在於台南今年有很多公共建設完成，包括高鐵附近以及相關大型工程，尤其台積電擴廠加持下，南科員工數將突破10萬人，對台南房價形成最強力支撐，新年度行情看漲，漲幅有5%至10%。

台中方面，由於近年吸引大量投資客進場，以前台中郊區房價都1字頭，現在每坪漲到2、30萬元，漲幅是高雄的一倍以上，評估台中房市有七、八成投資客，當政府開始打房後，投資客的融資管道到重創，台中房價會下降最快。

上市建商主管說，高雄房市目前最大的議題是科學園區夢想。台南因台積電加碼投資南科突破1兆元，產生龐大購屋需求，近2年房市買氣大爆發、房價上漲快速，如果橋頭科學園區能複製台南模式，前景不可限量，但畢竟台積電在台南設廠還沒到高雄來，港都房市表現仍待觀察。