安普新今年電競耳機出貨強勁 營運成長持續看俏

電聲元件廠安普新（6743）去(2020)年營運成長，全年營收約在50億元水準，今年由於受惠電競耳機及TWS出貨均可望大幅成長，全年營運將維持強勁成長力道。

安普新去年受惠疫情的宅經濟，全年營收成長動能主要來自新冠疫情帶動的宅經濟及居家辦公推升電競及消費性耳機需求，且TWS新產品7月開始出貨貢獻營收，8月及9月音樂品牌新客戶加入。

去年第3季毛利率達26.7%優於同業，主因其越南廠產能佔目前預估約60%，預計今年持續擴產下可達80-90%，且公司具高度自製能力，可透過垂直整合一條龍之開發至製造，有效降低產品成本並搶食中系同業市佔率，第4季為傳統淡季，市場預估營收將季減17.6%至17.1億元，推估去年全年營收可達51.2億元，在營收規模擴大下毛利率可提升至26.1%，市場法人估計，去年全年每股稅後純益約在4.85元。

去年全球TWS因疫情影響終端消費需求，今年疫情趨緩後，出貨量年增率有望重回86.7%，約等於4.2億副，滲透率將可達40.4%，顯示TWS成長力道相對強勁。

另外，蘋果去年推出的iPhone 12已取消隨機附贈的有線耳機，若未來Android陣營跟進此模式，有機會進一步推升全球TWS滲透率迅速成長。市場預期安普新今年TWS產品比重由去年的10%以下，大幅提升至30%至40%，主要因公司獲得音樂及電競品牌客戶TWS新訂單。

安普新越南廠已於去年3月已開始量產出貨，廠內設備注塑成型機120台、SMT產線4 條、精益生產線32條，目前為全球最大生產中心並持續依客戶需求擴充產能，產能開出及利用率提升也是今年公司業績成長動能。