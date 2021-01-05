新台幣狂升 雙A可望受惠

新台幣再度狂升，在台灣科技業供應鏈中，美系外資看好電腦品牌廠宏碁（2353）、華碩（2357）將受惠於新台幣升值，因為營收約45%至50%以美元計算，來源較為分散，加上基本面又有教育需求帶動PC及Chromebook出貨，有助提升獲利率。

外資日前預估，以宏碁來說，美元占銷售比重約50%、人民幣占比為20%，其餘的30%為新興貨幣。至於銷貨成本來說，美元占比為75%、15%為新台幣，其餘10%則為新興市場貨幣，因此外資看好宏碁毛利率、獲利表現。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖也表示，其實若是以美元來看，公司營收的成長率更高，且宏碁主要都是以美元報價與交易，也積極進行避險，希望把匯率問題降到最低。

至於華碩方面，外資指出，華碩美元銷售占比為45%、人民幣占比為25%、其餘30%則為新興市場貨幣。另外在銷貨成本來看，當中有70%以美元計算，3%為人民幣、新台幣則為24%，其餘的3%則為新興市場貨幣計價。因此外資也認為，華碩去年第4季的毛利率看俏，對獲利表現將有一定的幫助。