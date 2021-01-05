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慧榮旗下Bigtera 推新一代超融合基礎架構平台

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球NAND快閃記憶體控制晶片廠商慧榮科技，今（5）日公布旗下Bigtera發表新一代結合軟體定義儲存及虛擬化技術的超融合基礎架構（HCI）平台- VirtualStor™ ConvergerOne 1.0，整合運算、儲存、網路三大IT基礎架構，在統一管理平台上進行配置管理，除了降低總體成本，也讓資源使用更具彈性，操作更簡便，為企業提供可立即部署、上線並執行應用程式的基礎架構平台。

Bigtera是慧榮科技的軟體定義儲存產品品牌，而Bigtera發表的平台VirtualStor™ ConvergerOne搭載運行各種企業應用所需的虛擬化功能，適合企業運行各式服務應用或作為搭建私有雲基礎架構，也可以搭載應用程式，作為ISV（獨立開發軟體開發商）的軟硬體整體解決方案。

慧榮強調，該平台最大優勢為，將資料中心最關鍵的運算及儲存資源做整合，提供能簡易管理配置運算和儲存資源的統一管理平台，並能在單一Web介面的管理平台中呈現目前集群裡的各項資源使用情況及其健康狀態。

VirtualStor™ ConvergerOne同時具備軟體定義儲存的橫向擴充的共享儲存功能，整合伺服器集群所有磁碟成為虛擬儲存池，當新的節點加入，除了增加儲存容量和效能，同時也增加運算資源。亦可以分別對運算資源和儲存空間及性能單獨擴容，滿足各種擴容需求。因此，具有未來高擴充性，在初期可小規模開始建置，減少用戶在數位轉型中所遇到的阻礙。

慧榮科技產品企劃部協理陳建安表示，在全球數位轉型的浪潮下，如何快速且彈性的配置管理資料中心資源，是企業和ISV在建置業務系統、軟體開發者在推廣其解決方案時最重要的關鍵。而VirtualStor™ ConvergerOne超融合基礎架構平台，目的在為二者打造新一代運行平台，可立即部署AI或其他應用程式，高可用且可橫向擴展的超融合集群，簡化基礎架構的建置與管理，使企業和ISV能聚焦於核心業務的開發，快速實現創新，無需擔心基礎架構複雜的建置與管理。

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