台灣大智慧家庭App 主打支援多品牌跨裝置

台灣大哥大（3045）自2019年攜手Google陸續推出Nest Mini與Nest Audio，累計銷量已破24萬台，為持續拓展智慧家庭市場版圖，台灣大今（5）日正式宣布推出「台灣大智慧家庭」App，打造「台灣大智慧家庭」生態系，訴求「單一APP，支援多品牌跨裝置，一鍵安裝」。

台灣大推出的智慧家庭現已整合國內知名家電品牌聲寶冷氣、艾美特電扇及循環扇、奧創智慧插座及智慧溫濕度感應器，未來將有更多家電品牌加入，只要擁有「台灣大智慧家庭」標誌產品，皆能以台灣大智慧家庭手機App控制，並同時支援「Ok Google」，透過語音指令即可聲控智慧家電，讓生活更便利。

Google Nest 智慧音箱廣受台灣消費者喜愛，根據台灣大哥大2020年Google Nest Mini使用者習慣調查報告指出，高達6成使用者每周至少使用一次智慧音箱，其中更有近3成使用者每天使用；用戶最常使用的功能前五名分別為：聽音樂(84%)、生活詢問(53%)、設鬧鐘(28%)，智慧家電控制(14%)、計時器(9%)，顯見Nest Mini智慧音箱不但已是使用者家庭的娛樂中心，亦逐漸成為不可或缺的智慧家庭幫手。

Nest Audio上市及Nest Mini上市周年，台灣大祭出多項好康回饋，即日起2月28日止，於活動網站「聲控來報到」完成資料填寫，即可獲得MyMusic、myVideo、myBook免費體驗等多樣好禮，還可抽Google Nest智慧音箱。此外，完成Google Nest 智慧音箱SN碼登錄將獲得邀請代碼，若用戶邀請滿5人便可獲得奧創智慧插座及價值5萬元智慧家庭組合的抽獎資格。