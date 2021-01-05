比特幣創新高 KPMG：潛藏3個資安危機

比特幣近期頻創新高，剛進入2021年，以全球市值5600億美元（每顆約3.4萬美元)，一度擠下近期股價也大漲的台積電，名列全球第九，僅次於蘋果、特斯拉等知名公司。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理暨KPMG安侯建業加密資產小組主持人謝昀澤表示，以過去的經驗觀察，比特幣的幣值激增，同時也會拉高企業與個人電腦的資安的曝險程度，這個「駭在比特高漲時」的特殊現象，會帶來以下三種風險事件：

1. 被挖礦：即使比特幣的挖礦獎勵數量，有隨時間逐量減半的機制，但因近期的幣值大漲，反而使得挖礦總報酬較一年前不減反增，讓一些網路上防護力較差的主機，在不知情下被駭客集團入侵成為「免費挖礦機」。

2. 被綁架：比特幣付款具備高度匿名性，仍不易被越趨嚴格的全球反洗錢（AML）機制察覺，因此趁幣值大漲時，駭客集團趁機入侵並加密個人或企業的重要檔案，索取高額解密贖金。

3. 被攻擊：比特幣的幣值高升，也帶動交易的熱潮，此時存放在比特幣交易所線上錢包中的熱錢大增，更是駭客出手攻擊的好時機。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司副總經理林大馗指出，遠距辦公與比特幣大漲等特殊現象，加劇全球的資安風暴的範圍與程度。例如，美國國土安全部於近期緊急通報管理軟體Solarwinds於特定版本遭植入惡意程式，不僅影響政府的運作，更有多家科技巨擘及資安公司都受駭。無獨有偶，越南國家政府憑證中心的官網下載程式，也遭駭客置換為惡意程式，台灣更有多家科技大廠，去年10月起就陸續遭到網路綁架。

林大馗說，企業或個人要避免成為比特幣大漲的間接受災戶，除了防毒防駭的各式資安配備外，首要的還是資安的防護正確意識。例如良好檔案備份措施、減少不必要的網路數位足跡（例如以公司電郵註冊如電子商務購物或社群媒體等），可以降低駭客尋求企業突破口，減緩被綁架等網路攻擊的風險；並隨時監控電腦的效能與連線，可以迅速找出有無潛伏的挖礦程式；盡量以安全的冷錢包儲存虛擬貨幣，也可以避免交易所被攻擊的損失。