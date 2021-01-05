快訊

疫情壓不住 菅義偉：東京首都圈7日進入緊急狀態

中砂受惠於台積電先進製程 今年業績看增

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

台積電持續擴大版圖，供應鏈也跟著吃香，中砂（1560）等周邊材料供應業者，都可望跟著其業績向上發展。法人估計，中砂去年業績約年增高個位數百分比，今年則有機會成長兩位數百分比。

據了解，台積電（2330）約貢獻中砂近三成業績，主要貢獻其再生晶圓與鑽石碟業務。其中，在再生晶圓方面，中砂投資研發有成，有別於在台積電7奈米與5奈米製程的市占表現較弱，在3奈米製程應用拿下相當高的市占。該公司竹南新廠量產之後，目前其再生晶圓月產能約27萬片，處於滿載狀態。

另外，在鑽石碟業務方面，台積電3奈米與5奈米製程的需求，也持續挹注其業績，至於其他客戶方面，去年上半美系客戶的測試進度受到疫情影響，後來已逐漸追上。

至於砂輪業務，最壞時期已過，去年估計仍處於虧損狀態，法人預期有機會轉為小賺局面。

中砂去年前11月合併營收為46.85億元，年增4.4%，前三季每股純益2.78元。

台積電 奈米 晶圓

延伸閱讀

台積電盤中股價飆新高 市值挑戰14兆元

台積法說會驚喜可期 二外資上修目標價至620元、630元

台積封測新布局 米玉傑掌舵

美日中科技角力 台積電扮要角

相關新聞

美日制中 建構半導體防線…台積電將赴日設封測廠

日本政府力邀台積電赴日設廠獲重大突破。消息人士透露，為分散美中貿易暨科技戰，以及南海地緣緊張升高等風險，在日本經濟產業省...

美日中科技角力 台積電扮要角

台積電成為美日爭相邀請前往設廠的對象，雖然台積電選在美國設先進晶圓廠，打算在日本設立先進封測廠，但全球半導體技術圈因美中...

台積封測新布局 米玉傑掌舵

台積電計畫赴日設立先進封測廠，台積電保密到家，不願透露任何細節。不過台積電在新的年度同時對封測事業組織做了異動，原全力推...

比特幣創新高 KPMG：潛藏3個資安危機

比特幣近期頻創新高，剛進入2021年，以全球市值5600億美元（每顆約3.4萬美元)，一度擠下近期股價也大漲的台積電，名...

中砂受惠於台積電先進製程 今年業績看增

台積電持續擴大版圖，供應鏈也跟著吃香，中砂（1560）等周邊材料供應業者，都可望跟著其業績向上發展。法人估計，中砂去年業...

精測去年營收寫新高 今年探針卡續成長

測試介面大廠商中華精測（6510）去年全年營收創下歷史新高，其中，近幾年該公司積極布局的測試探針卡（Probe Card...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。