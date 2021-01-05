中砂受惠於台積電先進製程 今年業績看增
台積電持續擴大版圖，供應鏈也跟著吃香，中砂（1560）等周邊材料供應業者，都可望跟著其業績向上發展。法人估計，中砂去年業績約年增高個位數百分比，今年則有機會成長兩位數百分比。
據了解，台積電（2330）約貢獻中砂近三成業績，主要貢獻其再生晶圓與鑽石碟業務。其中，在再生晶圓方面，中砂投資研發有成，有別於在台積電7奈米與5奈米製程的市占表現較弱，在3奈米製程應用拿下相當高的市占。該公司竹南新廠量產之後，目前其再生晶圓月產能約27萬片，處於滿載狀態。
另外，在鑽石碟業務方面，台積電3奈米與5奈米製程的需求，也持續挹注其業績，至於其他客戶方面，去年上半美系客戶的測試進度受到疫情影響，後來已逐漸追上。
至於砂輪業務，最壞時期已過，去年估計仍處於虧損狀態，法人預期有機會轉為小賺局面。
中砂去年前11月合併營收為46.85億元，年增4.4%，前三季每股純益2.78元。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言