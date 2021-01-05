中砂受惠於台積電先進製程 今年業績看增

台積電持續擴大版圖，供應鏈也跟著吃香，中砂（1560）等周邊材料供應業者，都可望跟著其業績向上發展。法人估計，中砂去年業績約年增高個位數百分比，今年則有機會成長兩位數百分比。

據了解，台積電（2330）約貢獻中砂近三成業績，主要貢獻其再生晶圓與鑽石碟業務。其中，在再生晶圓方面，中砂投資研發有成，有別於在台積電7奈米與5奈米製程的市占表現較弱，在3奈米製程應用拿下相當高的市占。該公司竹南新廠量產之後，目前其再生晶圓月產能約27萬片，處於滿載狀態。

另外，在鑽石碟業務方面，台積電3奈米與5奈米製程的需求，也持續挹注其業績，至於其他客戶方面，去年上半美系客戶的測試進度受到疫情影響，後來已逐漸追上。

至於砂輪業務，最壞時期已過，去年估計仍處於虧損狀態，法人預期有機會轉為小賺局面。

中砂去年前11月合併營收為46.85億元，年增4.4%，前三季每股純益2.78元。