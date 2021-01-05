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精測去年營收寫新高 今年探針卡續成長

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
精測總經理黃水可。報系資料照
精測總經理黃水可。報系資料照

測試介面大廠商中華精測（6510）去年全年營收創下歷史新高，其中，近幾年該公司積極布局的測試探針卡（Probe Card）去年全年出貨成長幅度高達165%，全年貢獻營收11億元，該公司預期今年探針卡出貨將持續成長，且市場法人預估，今年在5G、AI帶動下，該公司全年營運可望維持成長表現。

中華精測去年12月營收達3.34億元，月減1.3%，年增7.7 % ; 2020年第4季單季營收達10.49億元，季減12.7 %，年成長4.1 % ，2020年全年總營收為42.08億元，年增24.3%，改寫歷史新高紀錄。

近年來精測在探針卡業務推動相當積極，市場也關注該公司在該產品的出貨成長表現。中華精測去年晶圓測試探針卡營收11億元，相較於前一年大幅成長高達165%，佔去年總營收比重約27%。

由於精測看好探針卡整體市場規模及需求未來都將維持成長，因此，該公司也看好未來探針卡佔營收比重有機會持續越過3成以上，今年對營運貢獻也將持續升高。

該公司也表示，展望今年在5G為底AI為用機遇下，先進晶圓測試需求，將呈倍數成長，中華精測亦藉此機會，推出各系列Probe Card，並以All In House快速、及時、高品質的服務模式，以滿足客戶各式晶圓測試需求，為公司2021年營運挹注新動力。

中華精測 營收

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