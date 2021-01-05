鴻海下月辦線上尾牙 劉揚偉：基層員工「一定會有額外鼓勵」

鴻海（2317）線上尾牙將於2月6日登場，外界已經傳出明星大咖如蕭敬騰、五月天都在鴻海尾牙表演名單上，更力邀蔡依林、楊丞琳等，線上尾牙會非常精彩，大手筆要回饋給員工與員工家人。鴻海董事長劉揚偉表示，尾牙對基層員工額外鼓勵一定是有的。

由於近兩日鴻海股價破百元，加上尾牙快到，讓外界替4000-5000名鴻海員工感到羨慕，期待會有股票大放送的加碼活動。昨日劉揚偉就表示，高階員工已不是在為生計奮鬥、而是理想，高階員工不見得需要年終加碼，但基層員工非常需要，這方面絕對不會打折扣 、一定會跟員工做分享。

因為疫情，鴻海首度把尾牙家庭日改成線上舉辦，劉揚偉表示，這次線上尾牙充滿挑戰，因為要同時做到那麼多人觀看，科技力量是不可少的，要解決頻寬、線上反應速度等問題。不過他表示，表演名單稍微保留一下，讓大家有所期待，拭目以待。

劉揚偉也說，這次線上尾牙很興奮，可以同時很多人一起觀看，讓全球公司的員工、眷屬都可以加入。他甚至還想到後製，透過網際網路也有很多特效可以做，過去在南港展覽館只能做現場，現在在線上就可以做後製，「如果有時間，可以做的跟電影一樣，讓人分不出來是真的還是假的」，只是這次不會先不做，但下次會。