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勤業眾信取得國際認證 資安團隊再強化

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所今（4）日表示，面對難以預測的資安威脅、伴隨科技崛起的資安犯罪問題，勤業眾信IoT實驗室已取得IEC 62443國際認證，將持續協助企業永續經營，擁抱數位時代。

勤業眾信亞太區工控系統資安諮詢服務負責人林彥良表示，勤業眾信長期關注企業的數位科技發展議題，並設立資安科技暨鑑識分析中心，在2018年曾取得ISO 17025「物聯網裝置資安檢測」增項認證，已能夠提供物聯網設備、嵌入式系統與應用程式資安檢測服務。

林彥良指出，近來台灣電子與能源廠資安事件頻傳，在工業4.0與工業物聯網的發展下，工業控制系統（Industrial Control System, ICS）遭受駭客攻擊的資安風險正急遽上升，ICS-CERT針對ICS／SCADA之資安事件與弱點通報數量，亦在大幅增加當中。

林彥良表示，勤業眾信IoT實驗室去年又再次得到國際驗證機構加持，通過德國萊因（TUV）的IEC 62443檢測能力認證，可為企業提供國際認可的ICS檢測報告，從實體設備安全到整體網路架構檢視、及管理流程依序提供檢測服務，為企業的ICS環境做好把關。

林彥良表示，勤業眾信擁有ICS／SCADA資安檢測服務實務經驗，可協助企業強化安全監控的每一環節，評估潛在風險與弱點改善諮詢，發現ICS／SCADA關鍵基礎設施當中，所潛藏的資安風險。

資安

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