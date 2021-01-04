強茂11月獲利8,700萬元 年增64%

二極體廠強茂（2481）近期隨著電動車題材發酵，推升股價走揚，今（4）日應主管機關要求，公布11月自結數，獲利8,700萬元，年增64%，每股純益0.26元。

強茂在車用市場布局完整，MOSFET獲汽車品牌導入，為強化車用產品線營運動能，先前與聯電（2303）結盟，未來將擴大在電源管理IC及二極體市場的車用產品線布局；市場看好強茂陸續切入美、中相關供應鏈體系，在車用需求快速放量，2021年營運動能強勁，帶動股價聯袂上漲，從去年12月下旬的盤中低點43.55元，一路攀升至今日盤中高點57.7元，波段漲幅達32.5%。

強茂11月自結獲利為8,700萬元，年增64%，每股純益0.26元，和去年同期相比成長63%。