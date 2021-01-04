市調機構估今年手機產量增至13.6億支 華為跌到第7名

新年伊始，市調機構預測，全球智慧手機產業可望隨著日趨穩定的生活型態而回溫，預估今年生產總量將成長至13.6億支，年增9%。從品牌排名來看，前3大為三星、蘋果、小米，華為將跌至第7名，另外預估2021年5G手機滲透率將上升至37%。

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，2020全球智慧型手機市場受到疫情衝擊，全年生產總量僅12.5億支，年減11%，為歷年來最大衰退幅度。而全球前六大品牌排名依序為三星、蘋果、華為、小米、OPPO以及Vivo。至於2021年排名，預估前五大廠依序為三星、蘋果、小米、OPPO、Vivo。不過疫情與國際局勢的不確定性，加上晶圓代工產能緊缺，手機產業未來走向仍有變數。

TrendForce指出，今年起，榮耀正式自華為拆分而出。新榮耀的成立使多年經營的榮耀品牌得以續存，不過消費者是否依舊買單仍待觀察。另一方面，若後續華為禁令解除，將與新榮耀處於競爭關係，屆時華為也難以回到過去的市占規模。

分析師表示，2020年受到中國政府的積極推動5G商轉的帶動，全年5G智慧型手機生產總量約達2.4億支，滲透率19%，其中中國品牌市占約六成。隨各國陸續展開5G建設，行動處理器大廠也相繼推出中低階5G晶片，預估2021年全球5G智慧型手機生產總量約5億支，滲透率將快速提升至37%。

基於疫情可望緩解的樂觀假設，2021年各項終端產品，包含伺服器、智慧型手機、筆電等出貨量皆較2020年成長。而近日晶圓代工大廠中芯（SMIC）再被列入實體管制清單，將導致目前晶圓代工產能更加緊缺。

TrendForce表示，不論近期手機品牌廠對2021年抱有高度期許，或是透過放大生產目標以擷取更多半導體供應資源等，都可能導致部分零組件出現重複下訂的情況。一旦實際銷售不如預期或瓶頸料況未解，導致長短料庫存差距拉大等，都可能導致品牌廠在第二季至第三季之間展開零組件庫存調整，屆時半導體物料的拉貨動能將隨之轉弱。即便如此，預測整體晶圓代工產能利用率仍有九成以上的稼動水準。