MOSFET廠全宇昕 下半年將漲價反映成本

金屬氧化物半導體場效電晶體廠商全宇昕（6651）預計將於2月上旬掛牌。有鑑於晶圓代工產能吃緊且漲價，全宇昕表示，將通知客戶，協商報價反映上漲成本，預計下半年進行調整。

全宇昕去年累計前11月合併營收為10.71億元，年增14.9％，前三季每股純益為2.68元。

全宇昕去年前三季MOSFET的業績比重約超過七成，若以應用領域來區分，網通是最大占比的應用。展望今年，該公司估計包括網通、電源、風扇等應用將持續成長，至於顯示器應用則可能持平。

對於去年到今年的晶圓代工產能持續吃緊，並有部分製程已調漲價格，全宇昕總經理李徐華表示，會於進入第2季前，通知客戶後續報價將反映前述提高的成本，經協商後，預計下半年起調整部分產品價格，幅度約介於5％至15％之間，主要將調整利潤空間遭壓縮的產品、既有客戶的新案，以及新客戶的案子。