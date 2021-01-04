傳陸廠大漲NAND控制晶片 群聯Q2報價持續看漲

快閃記憶體（NAND Flash）控制IC，由於供給吃緊，群聯（8299）自去年第4季就調漲價格，漲幅約在15%至20%，今（4）日傳出，陸廠得一微電子宣布，今年起，控制IC全面上漲且漲幅高達50%，市場預期，國內群聯報價有機會在第2季持續調漲。

群聯先前就指出，由於上游的晶圓代工產能現在很吃緊，且封裝、測試都陸續調漲價格，為反應成本，去年第4季就已調整控制IC的產品報價。除了上游的供給吃緊、成本提升之外，在需求面上，群聯也指出，下游宅經濟推升Chromebook與電視等終端裝置熱銷，帶動市場對64GB以下中低容量嵌入式記憶體（eMMC）需求激增所帶動。

在群聯去年第4季漲價之後，今日市場傳出，大陸同樣生產控制IC廠的得一微電子，對客戶在今年1月1日發出公告指出，由於市場劇烈變化、晶圓廠及封測廠等上游供應商價格大漲幅度持續上漲，且目前產能緊張，投產周期延長，使得該公司產品成本大幅增加。

該公司的公告並進一步表示，在成本上漲的壓力下，原有的價格已無法滿足供貨需求，因此，該公司對於嵌入式儲存控制芯片系列產品做出價格調漲，所以系列產品都自今年1月1日起，都由原有價格上漲50%，且不僅所有新訂單全面調漲，連在此之前接單、但尚未交貨的訂單也同步調漲。

此消息經向台灣記憶體廠求證，台灣業者也反應，確實有聽說此消息，業者並指出，主要由於去年第4季台廠群聯率先漲價，而群聯先前也指出，由於成本上漲及需求強勁，不排除第2季續漲的可能，去年第4季陸廠尚未調漲價格，今年初算是調漲跟進，且以漲幅來看，此次陸廠的漲價，有可能是將漲幅一步到位。