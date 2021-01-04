市場看好DRAM價本季回穩 南亞科重新站回90元關卡

市場看好DRAM價格今年本季起有機會回穩，甚至開始出現上揚，有利台灣最大DRAM廠南亞科（2408）今年營運持續優於去年表現，近期南亞科股價也拉出一波漲勢，今（4）日該股重新站回90元關卡，短線有機會向上挑戰前波高點92元位置。

受到今年基本面持續正面激勵，近2個月以來，外資及投信法人持續買超南亞科股票，也推升該股向上走勢，今日該股收盤時上漲4.49%，今日最後以90.7元收市，股價重新站回90元關卡之上，在內、外資法人聯買超下，後市有機會挑戰前波高點約92元位置。

先前市場一度對DRAM需求及價格走勢看法保守，不過，在經過約2季的市場端庫存去化後，市場供需趨於更健康，此外，在需求方面，占DRAM消耗量大的伺服器用記憶體，市場研調機構也認為，今年第1季以後，伺服器市場對記憶體的拉貨將逐漸回到正常水準，因此，預期第1季伺服器DRAM價看漲，加上5G智慧型手機滲透率上揚，預計2021年DRAM整體需求位元年增率可望上看20%。展望2021年，預計需求成長率大於供給成長率，整體DRAM價格可望呈現逐步向上的表現。