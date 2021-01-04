宏碁資訊掛牌興櫃 助攻企業數位轉型

宏碁資訊為宏碁集團在資訊服務產業重要策略布局，擅長應用前端創新技術，整合全球最佳實務解決方案，協助企業導入數位轉型，於1月6日登錄興櫃掛牌交易，發行普通股36,449,000股，每股面額新台幣10元，主辦承銷商為台新綜合證券(股)公司。108年度營業收入新台幣47.63億元，稅前淨利1.39億元，每股盈餘為3.19元；109年上半年營業收入25.44億元，稅前淨利1.03億元，每股盈餘2.3元。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，疫情的推升，驅動台灣企業數位轉型龐大的雲端需求，我們以企業運用為核心，協助客戶部署WFH所需的作業環境，如雲端辦公室、虛擬桌面管理方案、超雲行動工作紀錄平台、視訊會議方案、行動應用安全等方案，並屢次獲得Microsoft、Adobe 、CommVault 、Quest等國際軟體大廠之「傑出雲端夥伴」、「協助客戶數位轉型」獎項肯定。宏碁資訊專注在數位轉型與雲端領域，是站在對的產業及對的位置上，相信將為未來發展，帶動新一波的成長動能 。

宏碁資訊服務股份有限公司成立於2012年，以政府與企業「數位轉型最佳夥伴」為定位，深耕台灣產業多年，跨足高科技產業、政府機構、金融產業、傳統產業、國營事業、醫療照護等，服務超過上千家的企業客戶，並結盟全球數百家頂尖技術夥伴，整合C3A+P的核心能力，提供數位轉型解決方案，包括Cloud Service（雲端服務）、Application（加值運用與開發）、AIoT（智慧物聯網）、Appliance（邊緣運算載具）及Platform as a Service（平台即服務），AEB宏碁資訊以客戶自身的核心需求為出發點，助力企業掌握數位轉型契機，建立競爭優勢。