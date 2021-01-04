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鴻海研究院今揭牌 六大亮點一次看

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

鴻海研究院今（4）日於台北市鴻海內湖大樓舉行揭牌儀式，由鴻海科技集團（2317）董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉親自主持，國發會龔明鑫主任委員、鴻海科技集團郭台銘創辦人以及黃秋蓮總財務長等人共同與會揭牌。今日活動六大亮點一次看！

第一，鴻海研究院今日進行人事佈達，研究院執行長將由李維斌博士擔任，李博士同時兼任資通安全研究所所長，量子計算研究所所長由謝明修博士擔任，人工智慧研究所所長則由栗永徽博士擔任。

第二，鴻海研究院作為鴻海科技集團未來前瞻核心技術研發單位，希望透過資源持續的投入，加速技術發展與聚焦，扎下鴻海未來發展3大關鍵技術如電動車、數位健康、機械人的根，以結出3大未來產業的果。

鴻海研究院五大研究所宗旨，包含人工智慧研究所、半導體研究所、新世代通訊研究所、資通安全研究所、量子計算研究所。

第三，鴻海創辦人郭台銘致詞表示，台灣不能只有一座護國神山，鴻海正在往下一代組裝業發展，不能趕上台積電（2330） ，但至少要看到台積電的方向盤。

郭台銘提醒台灣未來年輕人，台灣不能只有一座護國神山，要有許許多多護國神山。

第四，劉揚偉表示，研究院的實驗室（Lab）一定要世界一流，沒有預算上限，需要就花。鴻海未來毛利的提升，將與鴻海研究院有很大的關係。

第五，針對電動車，劉揚偉表示，傳統造車業、internet（網路新創）、資通訊（ICT）產業3力量帶動電動車（EV）發展趨勢成形，資通訊產業因具工程人力跟供應鏈優勢，只要能建構開放平台，便能發揮軟硬整合實力，看好資通訊產業未來在平台將占據重要份量。

未來電動車如同手機一樣，會由一家公司做好軟硬整合，變成一個平台，讓其他廠商在此平台上發揮創意。劉揚偉暗指Apple Car意味相當濃厚。

第六，對於對自家股價看法，劉揚偉指出，「我認為兩個層面，第一是公司基本面。第二是市場對公司信心」。他強調，我們努力讓市場知道鴻海做什麼，因此股價上會有些反應。

鴻海 研究所 劉揚偉

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