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鴻海研究院今揭牌 劉揚偉公布人事

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
鴻海研究院正式揭牌。鴻海/提供
鴻海研究院正式揭牌。鴻海/提供

鴻海研究院今（4）日於鴻海（2317）內湖大樓舉行揭牌儀式，由鴻海集團董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉親自主持，國發會主委龔明鑫、鴻海集團創辦人郭台銘，以及財務長黃秋蓮等人共同揭牌。郭台銘特地為「鴻海研究院」牌匾執筆揮毫，研究院選擇 2021 年開年的第一個工作天舉辦揭牌儀式，也向外界宣示鴻海扎根技術的決心。

郭台銘致詞時表示，「鴻海研究院是站在鴻海過去47年來的基礎之上，研究成果將支持鴻海下一個三到七年後的成長戰略，提供鴻海源源不絕的成長動能。這會是鴻海非常重要的一個單位，所以這個題字是要能夠傳世的，因此我非常慎重地來寫『鴻海研究院』這五個字。」

劉揚偉指出，感謝郭創辦人為鴻海打下很好的基礎，「創辦人親筆題落款的匾，象徵著科技的傳承和集團持續推動科技發展的決心，這個匾將放在大樓的門口、樓頂和研究院辦公室的入口，時時刻刻提醒著我們，科技發展是我們最重要的使命」。

未來研究院除了持續推動技術的研究與發展之外，劉揚偉說，鴻海研究所能像這個科技樹一樣，扎下未來發展的根，結出世界第一的果。我們有信心研究院會越做越好，成為鴻海科技集團基業長青，永續成長的根基。

鴻海研究院同時於今日進行人事布達，研究院執行長將由李維斌博士擔任，李博士同時兼任資通安全研究所所長，量子計算研究所所長由謝明修博士擔任，人工智慧研究所所長則由栗永徽博士擔任。

李維斌表示，「研究院不僅是一個技術交流平台，更有定義市場、定義未來的能力，他將致力於賦能並開啟新一波智慧化產業技術的應用創新。」過去李維斌擔任過台北市資訊局局長以及富邦銀行數位長，資歷橫跨學界、公務體系與商業領域，不只專精於研究，也有推動生態系的經驗。同時，李執行長在資通訊安全的研究領域也有深厚的基礎，也會執掌資安研究所的發展。

為了專心鴻海研究院的專案計畫，謝明修決定從澳洲搬回台灣，在致詞時除了感謝家人之外，也進一步表示：「鴻海作為台灣科技界的龍頭，領先投入量子計算這個新興領域，補足了政府，學界和業界三角關係不可或缺的一環，會大大的加速量子計算產業在台灣發展，很高興能夠在這個產業崛起的轉捩點，躬逢其盛。 」

栗永徽說：「我們會把鴻海研究院打造成一個開放、友善、孕育新想法與創意的環境，並且提供資源讓年輕人可以自由實驗與嘗試，讓台灣優秀的年輕人，不需要離鄉背井，留在台灣，一樣可以有機會實現理想，打造世界級的演算法或服務。」

鴻海研究院正式揭牌，量子計算、人工智慧、資安所長布達就位 。鴻海/提供
鴻海研究院正式揭牌，量子計算、人工智慧、資安所長布達就位 。鴻海/提供
鴻海研究院正式揭牌。鴻海/提供
鴻海研究院正式揭牌。鴻海/提供

鴻海 研究所 劉揚偉

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