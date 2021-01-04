Apple Car滿載希望！劉揚偉點出電動車未來新趨勢

蘋果首款電動車「Apple Car」相關題材與供應鏈近期成為台股未來新希望，對於未來電動車發展，鴻海（2317）集團董事長劉揚偉今日表示，未來電動車如同手機一樣，會由一家公司做好軟硬整合，變成一個平台，讓其他廠商在此平台上發揮創意。劉揚偉暗指Apple Car意味相當濃厚。

劉揚偉指出，電動車是研究院重要的目標產業，未來集團三大產業布局，包括電動車、數位健康、機器人都是研究院目標產業，有關人工智慧、半導體、5G通訊、量子運算、資通訊運算等技術，都會以此三大產業應用為主。

對於電動車布局，劉揚偉認為供應鏈是主要關鍵，鴻海集團從資通訊產業切入電動車領域，具有垂直整合供應鏈實力，過去40年也累積深厚工程能力和人才，鴻海集團也可透過平台深入電動車領域，讓資通訊人才透過平台發揮供應鏈和軟硬體實力。

對於集團半導體的佈局，劉揚偉表示，半導體不可或缺，但不是5奈米、3奈米，鴻海重點是在其他的需求，例如在 電源、控制器上，最重要的是軟硬的結合。他解釋，過去軟硬結合是由兩家公司、也就是微軟、英特爾在做，但是後來慢慢發現開始不太靈光，現在手機上都是由一家公司在整合。

因此他認為，電動車上也會由一家公司做好軟硬整合，變成一個平台，讓其他廠商在此平台上發揮創意，讓客戶對需求上的掌握，畢竟走過PC時代、當時那樣的分工現在已不太能work，「這三十年來這產業積累很多經驗」。